Cầu tải trọng 13 tấn "gánh" xe 40 tấn

Ngày 28/1, ông Nguyễn Ánh Cầu, Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, thành phố Huế, cho biết địa phương đã có văn bản gửi cơ quan chức năng, đề nghị tăng cường kiểm tra, xử lý tình trạng xe tải cỡ lớn chở đất phục vụ dự án khu tái định cư, đi sai tuyến đường mà địa phương đã chỉ dẫn.

Trước đó, người dân thôn Thủ Lễ, xã Quảng Điền không khỏi bức xúc trước thực trạng đoàn xe tải cỡ lớn thi nhau đi qua cầu Trắng Thủ Lễ, chở đất vào san lấp mặt bằng khu tái định cư Cửa Rào Nam - Hói Đen. Đây là công trình thuộc dự án hạ tầng kỹ thuật các khu tái định cư, nghĩa trang phía Bắc thành phố Huế phục vụ tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam.

Xe tải cỡ lớn chở đất đi qua cầu hàng chục năm tuổi, tải trọng 13 tấn tại xã Quảng Điền, thành phố Huế (Ảnh: Quang Nhật).

Theo phản ánh của người dân, thực trạng nêu trên đã diễn ra gần 10 ngày nay, chủ yếu là ô tô tải Howo loại 4 chân, bản thân xe đã nặng 14-15 tấn, khi chở hàng có thể lên tới 30-40 tấn.

Dù cầu Trắng Thủ Lễ bắc qua sông Diên Hồng đã cắm biển hạn chế tải trọng 13 tấn, đoàn xe vẫn ngang nhiên lưu thông, gây nguy cơ mất an toàn, hư hỏng, thậm chí sập cầu.

“Đoàn xe chạy rầm rập cả ngày lẫn đêm, bụi bay mù mịt. Từ sáng qua, các xe chở đất mới ngừng chạy khi lực lượng công an thường xuyên có mặt kiểm tra, xử lý”, chủ một quán ăn sáng tại khu vực đầu cầu cho hay.

Xe chở đất gây bụi mù mịt khi chạy qua đường làng nhỏ hẹp và cầu yếu (Ảnh: Quang Nhật).

Không chỉ qua cầu yếu, đoàn xe chở đất còn đi sai lộ trình mà UBND xã Quảng Điền đã chỉ dẫn. Trước khi qua cầu Trắng Thủ Lễ, các xe sẽ chạy qua tuyến đường Lê Tư Thành, nơi có các khu dân cư đông đúc, nhiều trường học, chợ khiến người dân thêm lo lắng.

Người dân mong muốn lực lượng chức năng, chính quyền địa phương xử lý dứt điểm tình trạng nêu trên, giúp bảo vệ các công trình, an toàn giao thông.

Ông Nguyễn Ánh Cầu cho biết, phần lớn các tuyến đường trên địa bàn xã Quảng Điền đều nhỏ hẹp. Trước khi triển khai dự án, xã đã họp với chủ đầu tư là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực 2 và các nhà thầu để thống nhất tuyến đường vận chuyển vật liệu phù hợp, tránh các khu dân cư đông đúc, trường học.

Đến sáng 28/1, không còn tình trạng xe tải chở đất đi qua cầu Trắng Thủ Lễ sau khi cơ quan chức năng vào cuộc xử lý (Ảnh: Cao Tiến).

Bên cạnh đó, đa số công trình cầu đường bộ tại xã Quảng Điền đã được xây dựng cách đây 20-30 năm, tải trọng hạn chế dưới 13 tấn. Chính quyền địa phương đã yêu cầu nhà thầu cam kết sử dụng xe có trọng tải phù hợp, nhưng vẫn còn tình trạng vi phạm, cố tình không chấp hành.

“Trên địa bàn có nhiều khu dân cư, nghĩa trang đang được triển khai để phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Nhằm đảm bảo tiến độ theo yêu cầu, UBND xã đã tạo điều kiện thuận lợi, chỉ dẫn các lộ trình phù hợp, nhưng nhiều nhà thầu không chấp hành nghiêm, cố tình đi sai để rút ngắn khoảng cách và dùng phương tiện có trọng tải lớn hơn mức quy định”, ông Cầu cho biết.

Theo Chủ tịch UBND xã Quảng Điền, trong thời gian tới địa phương sẽ tiếp tục phối hợp cơ quan chức năng theo dõi, có biện pháp xử lý nghiêm đối với những trường hợp không tuân thủ phương án đã thống nhất.