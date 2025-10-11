Công an xác minh clip tài xế ô tô tông người phụ nữ chở con nhỏ

Ngày 11/10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang xác minh clip ô tô tông xe máy trên đường.

Trước đó một ngày, mạng xã hội Facebook xuất hiện clip ghi lại cảnh ô tô biển kiểm soát 81A 422.xx lưu thông trên đường Phan Đình Phùng (phường Diên Hồng, tỉnh Gia Lai).

Khi tới ngã tư đường Phan Đình Phùng giao Đinh Tiên Hoàng, ô tô này bị người phụ nữ điều khiển xe máy, chở theo con nhỏ, đứng chặn trước đầu.

Ô tô tông ngã xe máy của người phụ nữ rồi rời khỏi hiện trường (Ảnh cắt từ clip).

Lúc này, tài xế ô tô nhấn ga, tông vào phần đuôi xe máy khiến người phụ nữ cùng con nhỏ ngã ra đường. Bị tông ngã, nạn nhân vội đứng dậy bế con nhỏ lên kiểm tra thương tích.

Khi thấy người phụ nữ ngã ra đường, tài xế ô tô đã lái xe rời khỏi hiện trường.

Đại diện Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Gia Lai cho biết đang liên hệ với những người liên quan để làm rõ nguyên nhân.