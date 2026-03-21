Công an xác minh clip tài xế đỗ xe chắn đường, thách thức người khác

Theo phản ánh, vào chiều 20/3 tại khu vực khối 12, xã Quỳ Hợp, tỉnh Nghệ An, ô tô bán tải mang biển kiểm soát 37C-136.xx dừng, đỗ giữa lòng đường, khiến các phương tiện khác không thể lưu thông. Người chứng kiến sự việc cho biết đã bấm còi nhiều lần nhưng không thấy chủ xe ra di chuyển phương tiện.

Ô tô tải đỗ chắn ngang đường tại xã Quỳ Hợp, Nghệ An (Ảnh cắt từ clip).

“Tôi phải vào tận nhà để nhờ chủ xe đánh xe đi chỗ khác cho có lối ra. Nhưng người này ngồi gác chân, nói tôi tự lùi xe đi đường khác vì đang bận việc; thậm chí còn có lời lẽ thách thức, bảo tôi tự tìm cách mà đi”, người dân phản ánh.

Theo người dân địa phương, việc chiếc xe đỗ chắn ngang đường không chỉ gây cản trở giao thông mà còn khiến nhiều người bức xúc trước cách ứng xử của tài xế.

Sự việc được đăng tải lên mạng xã hội (Ảnh chụp màn hình).

Sau khi clip được đăng tải lên mạng xã hội, vụ việc nhanh chóng thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ sự bất bình trước hành vi dừng, đỗ xe thiếu ý thức và thái độ bị cho là kém văn minh của người lái xe.

Một tài khoản bình luận: “Đỗ xe như vậy là chặn luôn đường đi của người khác, đã sai còn thách thức không thể chấp nhận được”. Tài khoản khác nêu quan điểm: “Đây không chỉ là chuyện đỗ xe sai quy định mà còn là cách ứng xử thiếu tôn trọng người khác”. Nhiều ý kiến đề nghị cơ quan chức năng sớm xác minh, xử lý để răn đe.

Ô tô đỗ chắn đường ở Quỳ Hợp, Nghệ An (Ảnh: Ngọc Tú).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Quán Vi Giang, Chủ tịch UBND xã Quỳ Hợp, cho biết địa phương đã nắm được thông tin vụ việc lan truyền trên mạng xã hội và sẽ giao bộ phận chuyên môn, công an xã kiểm tra.

“Quan điểm của địa phương là nếu người điều khiển phương tiện có hành vi dừng, đỗ xe gây cản trở giao thông hoặc có ứng xử không phù hợp, cơ quan chức năng sẽ xem xét, xử lý theo quy định nếu vi phạm. Công an xã đang vào cuộc kiểm tra, xác minh để làm rõ vụ việc”, ông Giang thông tin.