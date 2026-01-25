Phép vua thua lệ làng vì nhiều chủ xe "ngậm bồ hòn làm ngọt"

Gần đây đã xảy ra vụ việc chiếc Mercedes GLC200 bị đập gương, cào xước khắp thân xe khi đỗ trước một trung tâm tiếng Anh trên địa bàn phường Đại Mỗ (Hà Nội) gây xôn xao mạng xã hội, khiến công an vào cuộc xác minh.

Một vết cào xước trên thân xe GLC200 (Ảnh: B.N.).

Một vụ việc khác đáng chú ý là hàng loạt ô tô bị bẻ gương và cần gạt mưa tại khu chung cư Gemek 1, thuộc xã An Khánh (Hà Nội) khi người dân đỗ ở bãi tạm.

Trước đó cũng đã xảy ra không ít trường hợp ô tô bị "dằn mặt" khi đỗ trước cửa hàng hoặc nhà người dân; nhẹ thì xe bị xì lốp, dán giấy "cảnh cáo", hất chất bẩn..., nặng hơn thì xe bị rạch hoặc chọc thủng lốp, phun sơn, cào xước thân, bẻ phụ tùng...

Tất cả đều xuất phát từ việc một số người muốn chiếm đất công làm của riêng, tự cho mình cái quyền cho phép hoặc không cho phép người khác đỗ xe.

Khi không có bằng chứng, nhiều chủ ô tô đành "ngậm bồ hòn làm ngọt", cùng lắm là lời qua tiếng lại, hoặc đăng ảnh lên mạng để than phiền, xả giận, chứ cũng không báo cáo sự việc với cơ quan chức năng.

Trong khi đó, đây rõ ràng là hành vi phá hoại tài sản của người khác, thủ phạm có thể lĩnh án tù nếu mức độ đủ nghiêm trọng.

Tôi cho rằng ngay cả khi không có đủ bằng chứng, chủ xe vẫn nên trình báo cơ quan chức năng, chứ đừng ngại "việc nhỏ, không ai đi điều tra", hay ngại mất thời gian lằng nhằng vô ích...

Bây giờ khắp nơi đều có camera, nên tôi nghĩ không khó để có bằng chứng.

Mà ngay cả trong trường hợp không có bằng chứng cụ thể, nhưng nếu tất cả chủ xe bị hại đều báo công an, "khoanh vùng" thủ phạm thì tôi nghĩ với tâm lý "có tật giật mình", lần sau những người có ý định phá hoại tài sản của người khác sẽ phải cân nhắc thiệt hơn.

Việc này cũng cần sự quyết liệt của các cơ quan chức năng, để đảm bảo thượng tôn pháp luật.

Nói đi thì cũng phải nói lại, nhiều người đỗ xe thiếu ý thức, thậm chí ngang ngược, đỗ sát rạt cửa nhà người khác mà không để lại số điện thoại, người trong nhà muốn lách người để ra vào còn khó, chứ đừng nói đến việc dắt xe.

Cũng có trường hợp đỗ xe chắn cửa ra vào của nhà dân, có để lại trên xe số điện thoại liên lạc, nhưng người ta gọi thì chây ì không chịu ra di chuyển xe đi chỗ khác, gây bức xúc, dẫn tới hành động mất kiểm soát.

Nhưng dù thế nào, hành động cố ý phá hoại tài sản của người khác là vi phạm pháp luật, không nên cổ xuý. Nếu ô tô đỗ sai, đỗ chặn lối ra của nhà mình thì chủ nhà nên gọi điện cho chủ xe (nếu được), hoặc báo cơ quan chức năng đến xử lý.

Nếu tất cả người dân đều tôn trọng pháp luật, còn cơ quan chức năng xử lý nghiêm vi phạm thì tôi tin là sẽ hết cảnh "phép vua thua lệ làng".

Độc giả Lê Hùng

(Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả)