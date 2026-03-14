Người dân mong mỏi con đường ùn tắc nhất TPHCM được mở rộng

TPHCM vừa trình Ban Thường vụ Thành ủy xin chủ trương quy hoạch khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, đồng thời mở rộng Khu di tích Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TPHCM). Đáng chú ý, thành phố sẽ nghiên cứu mở rộng đường Nguyễn Tất Thành (phường Xóm Chiếu) lên tối thiểu 8 làn xe, mang lại hy vọng lớn cho người dân sau nhiều năm chịu cảnh ùn tắc.

Đường Nguyễn Tất Thành, tuyến huyết mạch nối khu Nam với trung tâm TPHCM, từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của người dân bởi tình trạng quá tải, ùn tắc kéo dài nhiều năm qua.

Với chỉ hai làn hỗn hợp mỗi chiều, tuyến đường này thường xuyên chứng kiến cảnh xe máy, ô tô, xe tải chen chúc nhau, đặc biệt vào giờ cao điểm.

Ông Võ Văn Tâm, một tài xế xe ôm đã gắn bó với con đường này hơn 27 năm, chia sẻ: "Đường này mà thông thoáng mới là chuyện hiếm thấy trong ngày. Còn kẹt xe thì gần như cơm bữa".

Theo ông Tâm, tuyến đường này ùn ứ hầu như mỗi ngày, đặc biệt vào ba khung giờ cao điểm: sáng (7h-9h), trưa (11h-đầu giờ chiều) và chiều tối.

Tình trạng ùn tắc không chỉ gây mệt mỏi cho người tham gia giao thông mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống và kinh doanh của người dân dọc tuyến đường.

Chị Thanh Tâm, chủ một quán nước, cho biết: "Buôn bán ở đây phải theo ca. Lúc đường thông thoáng thì không sao, nhưng khi kẹt xe khách thường ngại tấp vào mua. Tôi sợ nhất khung giờ chiều tối vì hầu như chẳng làm được gì, nhìn dòng xe thôi cũng đủ mệt mỏi rồi".

Dự án sẽ được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), hợp đồng BT (xây dựng - chuyển giao), bao gồm các hạng mục: khu vực Cảng Nhà Rồng - Khánh Hội, mở rộng Khu di tích - Bảo tàng Hồ Chí Minh, mở rộng đường Nguyễn Tất Thành và xây dựng mới cầu Tân Thuận 1. Mục tiêu là hoàn thành giai đoạn 1 mở rộng, cải tạo Khu di tích - Bảo tàng Hồ Chí Minh kịp khánh thành vào ngày 2/9.

Ông Hoàng Tấn Tài (67 tuổi), người đã gắn bó cả đời với con đường này, bày tỏ niềm vui: "Ở đây kẹt xe riết rồi thành quen, nhưng ai sống trên con đường này cũng mong có ngày đường thông thoáng hơn".

Ông Võ Trường Giang, chủ tiệm in ấn, cũng chia sẻ: "Tôi mong con đường này được mở rộng gần 10 năm nay rồi. Nếu lần này làm được, chắc cảnh xe cộ chen chúc sẽ bớt đi. Người dân sinh sống ở đây như tôi ai cũng rất mong chờ".

Thông tin về việc nghiên cứu mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đã thắp lên hy vọng về một tương lai thông thoáng hơn cho tuyến đường huyết mạch này, góp phần cải thiện chất lượng cuộc sống và kinh doanh của người dân TPHCM.