TPHCM bất ngờ đón "mưa vàng" sau chuỗi ngày nắng gắt

Chiều tối ngày 13/3, một cơn mưa dông trái mùa bất ngờ đổ xuống khu vực trung tâm TPHCM, mang theo sấm sét và gió mạnh, khiến bầu trời tối sầm và giải tỏa phần nào cái nóng oi ả kéo dài nhiều ngày qua.

Theo ghi nhận của phóng viên Dân trí, khoảng cuối giờ chiều, mây đen dày đặc nhanh chóng bao phủ bầu trời, kèm theo những đợt giông sét. Đến khoảng 17h, mưa lớn bắt đầu xuất hiện ở nhiều khu vực trong thành phố.

Tại các tuyến đường trung tâm TPHCM như khu vực giao lộ Lê Lợi - Lê Lai - Hàm Nghi, đường Lê Duẩn,... cơn mưa lớn bất ngờ trút xuống khiến bầu trời tối sầm dù đang giữa mùa khô.

Cơn mưa kéo dài đúng vào giờ tan tầm khiến nhiều người đang trên đường về nhà phải tạm dừng, tìm chỗ trú dưới mái hiên, cửa hàng hoặc trạm xe buýt, trong khi một số khác đành đội mưa tiếp tục hành trình.

Cơn "mưa vàng" sau nhiều ngày nắng nóng khiến nhiều người dân không kịp trở tay, ra đường mà không mang theo áo mưa.

Sau một ngày dài nắng nóng, cơn mưa bất chợt vào buổi chiều khiến không ít người dân bất ngờ.

"Cả ngày nay trời nắng nóng nên tôi ra đường cũng không mang theo áo mưa. Mưa đổ xuống bất ngờ quá, giờ đành đứng trú chờ tạnh rồi mới chạy về nhà", chị Phương Hà (phường Khánh Hội) chia sẻ.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, ảnh vệ tinh ghi nhận các khối mây đối lưu phát triển mạnh, gây mưa dông kèm sấm sét tại nhiều khu vực của TPHCM vào khoảng 17h10. Mưa xuất hiện tại các phường Tân Định, Bến Thành, Cầu Ông Lãnh, Xóm Chiếu, Cát Lái, Bình Trưng, An Khánh cùng các xã Tân Vĩnh Lộc, Bình Lợi, Tân Nhựt, Bình Chánh, Bình Hưng… và một số khu vực lân cận.

Cơ quan khí tượng cho biết Nam Bộ hiện vẫn đang trong thời kỳ cao điểm của mùa khô, khi gió mùa Tây Nam chưa bắt đầu hoạt động. Vì vậy, những cơn mưa xuất hiện trong thời gian này chủ yếu là mưa trái mùa. Dự báo từ cuối tháng 3 đến đầu tháng 4, khu vực sẽ bước vào giai đoạn khô hạn gay gắt nhất.