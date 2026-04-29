Xử phạt người thu 200.000 đồng/lượt gửi ô tô ở Sầm Sơn

Ngày 29/4, thông tin từ Đội Quản lý thị trường số 2 (Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa), đơn vị đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 15 triệu đồng đối với anh N.T.T. (SN 1999, trú tại khu phố Dũng Liên, phường Sầm Sơn, Thanh Hóa) vì hành vi thu phí trông giữ xe sai quy định tại khu du lịch Sầm Sơn.

Lực lượng chức năng làm việc với thanh niên "chặt chém" tiền gửi xe đối với du khách (Ảnh: Công an phường Sầm Sơn).

Trước đó, như báo Dân trí đã đưa tin, chiều 25/4, một du khách khi đỗ ô tô tại bãi trông giữ gần khu vực vòng xuyến cổng FLC Sầm Sơn để tham dự lễ khai mạc lễ hội du lịch biển Sầm Sơn 2026, đã phải trả 200.000 đồng cho một lượt gửi xe.

Bất bình trước hành vi “chặt chém” này, du khách đã đăng tải thông tin lên mạng xã hội.

Sau khi tiếp nhận vụ việc, Công an phường Sầm Sơn và Đội Quản lý thị trường số 2 đã vào cuộc xác minh, xác định người thu tiền gửi xe là anh N.T.T..