Xác minh hóa đơn bữa ăn gần 18 triệu đồng cho hơn 10 người ở Sầm Sơn

Theo nội dung hóa đơn được chia sẻ, thực đơn gồm 14 món: ngô chiên, ghẹ đỏ to hấp, tôm sú nhỏ nướng, cá mú, hàu nướng mỡ hành, rau mồng tơi, rau muống xào, trứng rán, thịt chưng mắm tép, nước ngọt, nước khoáng, bia Tiger.

Trong số các món ăn nêu trên, món ghẹ đỏ to hấp được tính giá 1,7 triệu đồng/kg, đoàn khách ăn 7kg tổng hết hơn 12 triệu đồng.

Thông tin xôn xao trên mạng xã hội về hóa đơn 18 triệu đồng cho bữa ăn ở Sầm Sơn (Ảnh: Thanh Tùng).

Tuy nhiên, thông tin trên hóa đơn lại không thể hiện rõ địa chỉ và tên nhà hàng, hay cơ sở kinh doanh nào, chỉ ghi chung chung tại đường Hồ Xuân Hương, Sầm Sơn, Thanh Hóa, ngày thanh toán là 30/4.

Thông tin này xuất hiện trên mạng với nhiều lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều ý kiến cho rằng đơn giá của mặt hàng ghẹ đỏ là quá cao. Bên cạnh đó, một số người cũng phát hiện những sai lệch trong cách tính hóa đơn.

Đơn cử như việc giá cá mú 600.000 đồng/kg, khách ăn hết 2kg, nhưng hóa đơn tính thành hơn 1,4 triệu đồng.

Biển Sầm Sơn ken đặc người trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4 và 1/5 (Ảnh: Thanh Tùng).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND phường Sầm Sơn cho biết đã nắm được thông tin vụ việc và thành lập đoàn kiểm tra liên ngành để xác minh. “Đơn vị đã giao lực lượng quản lý thị trường, công an, cục thuế vào cuộc kiểm tra”, vị lãnh đạo thông tin.

Theo vị lãnh đạo, do hóa đơn không ghi rõ địa chỉ cụ thể của nhà hàng, cơ sở kinh doanh, đơn vị cũng không nhận được bất kỳ phản ánh nào từ phía du khách về giá cả nên chưa thể xác định được rõ nơi vi phạm.

“Chúng tôi đã nhờ cơ quan thuế, quản lý thị trường truy xuất dữ liệu từ các phần mềm, hóa đơn để tìm kiếm thông tin liên quan, đồng thời đề nghị cơ quan Công an tỉnh vào cuộc làm rõ các trang mạng chia sẻ nội dung này. Sau khi có kết quả, đơn vị sẽ công bố thông tin rộng rãi đến dư luận”, vị lãnh đạo nói.