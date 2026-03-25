Công an làm việc với người đàn ông ngoại quốc bốc đầu xe máy trên đường

Ngày 25/3, lãnh đạo Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng xác nhận đã mời một trường hợp người nước ngoài có hành vi điều khiển xe máy bốc đầu khi tham gia giao thông trên địa bàn thành phố lên làm việc.

Trước đó ngày 24/3, trên mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh một người đàn ông nước ngoài điều khiển xe máy lưu thông trên tuyến đường dẫn lên cầu Tiên Sơn, theo hướng từ phường Ngũ Hành Sơn về phường Hòa Cường.

Người đàn ông nước ngoài bốc đầu xe máy khi chạy trên đường (Ảnh: Đà Nẵng).

Trong quá trình di chuyển, người này bất ngờ thực hiện hành vi bốc đầu trong lúc xe đang chạy, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng Cảnh sát giao thông Công an thành phố Đà Nẵng đã vào cuộc xác minh và mời người đàn ông ngoại quốc điều khiển xe máy nói trên lên làm việc.

Cơ quan chức năng đang xác minh các thông tin để xử lý vụ việc.