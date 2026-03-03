Công an kịp thời cứu người đàn ông nằm co giật giữa đường

Ngày 3/3, Công an xã Ia Pa, tỉnh Gia Lai cho biết đơn vị đã kịp thời hỗ trợ một người đàn ông bị co giật giữa đường đi cấp cứu. Khoảng 18h ngày 2/3, Công an xã Ia Pa nhận được thông tin một người đàn ông nằm co giật giữa đường, cách trụ sở đơn vị khoảng 700m.

Sau khi tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an xã Ia Pa đã nhanh chóng điều động 3 cán bộ, chiến sĩ cùng phương tiện đến hiện trường, phối hợp với người dân đưa nạn nhân đến Trung tâm Y tế xã Ia Pa cấp cứu.

Công an xã Ia Pa đưa nạn nhân đi cấp cứu (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai).

Nhờ được hỗ trợ, điều trị kịp thời, sức khỏe nạn nhân đã ổn định.

Qua xác minh ban đầu, nạn nhân là anh K.H. (SN 1996, trú tại xã Ia Tul, Gia Lai). Theo anh H., trên đường đi làm về, anh bất ngờ bị tụt canxi, dẫn đến co giật, chuột rút toàn thân và không thể tự di chuyển. Nếu không được phát hiện, cấp cứu kịp thời, anh có thể nguy hiểm đến tính mạng.