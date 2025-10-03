Chiều 3/10, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết, Tổ công tác thuộc Công an xã Du Già vừa kịp thời phát hiện, hỗ trợ một sản phụ vượt qua quãng đường mưa bão để tới bệnh viện sinh con.

Hai vợ chồng trẻ được tổ công tác của Công an xã Du Già hỗ trợ đưa tới trạm y tế để sản phụ kịp thời sinh con (ảnh: Công an Tuyên Quang).

Sáng 3/10, trong quá trình tuần tra các điểm có nguy cơ sạt lở trên địa bàn, Tổ công tác của Công an xã Du Già đã phát hiện một đôi vợ chồng trẻ đang đứng ven đường liên xã thuộc thôn Phìn Tỷ C, xã Du Già, chờ bắt xe để di chuyển đến trạm y tế xã sinh con.

Cán bộ Công an xã Du Già hỗ trợ đưa sản phụ vào trạm y tế (Ảnh: Công an Tuyên Quang).

Theo Công an tỉnh Tuyên Quang, khi đó tình hình thời tiết phức tạp, giao thông chia cắt, việc di chuyển của sản phụ gặp nhiều khó khăn, có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của cả mẹ và bé.

Nhận định đây là tình huống khẩn cấp, tổ công tác đã nhanh chóng sử dụng ô tô đưa sản phụ đến Trạm Y tế xã Du Già kịp thời và an toàn.

Tại đây, sản phụ đã được các y, bác sĩ tiếp nhận và hỗ trợ sinh con thành công, đảm bảo sức khỏe cho cả hai mẹ con.