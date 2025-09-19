Cứu sản phụ máu phun thành vòi sau hút thai ở phòng khám tư

Ngày 19/9, Bệnh viện Phụ sản Trung ương thông tin, các bác sĩ của bệnh viện cứu sống ngoạn mục ca chửa ống tử cung nguy kịch, giữ trọn thiên chức làm mẹ cho người phụ nữ.

Trước đó, ngày 9/9, khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương tiếp nhận bệnh nhân T.M.P., 40 tuổi, nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì mất máu ồ ạt sau hút thai ở phòng khám tư.

Sau khi thực hiện thủ thuật, máu bất ngờ tuôn ra ồ ạt không ngừng, chị P. nhanh chóng rơi vào tình trạng sốc mất máu.

Rất may mắn phòng khám ngay gần bệnh viện nên bệnh nhân nhanh chóng được đưa vào khoa Cấp cứu, Bệnh viện Phụ Sản Trung ương.

Ngay lập tức, các bác sĩ bước vào "trận chiến sinh tử" để cứu người bệnh.

Các bác sĩ thực hiện ca mổ cấp cứu (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

"Liên tiếp các cuộn gạc dài 60 cm được chèn vào âm đạo để cầm máu bước đầu, nhưng chỉ tích tắc bị đẩy ra ngoài vì dòng máu chảy không ngừng. Bệnh nhân tới viện không có người nhà, bác sĩ vừa cấp cứu, vừa tìm cách liên hệ với người nhà bệnh nhân để thông báo tình trạng nguy kịch", bác sĩ ê-kíp cấp cứu chia sẻ.

Khi tiến hành siêu âm tại giường, bác sĩ phát hiện ống cổ tử cung của bệnh nhân phồng to bất thường, kích thước khoảng 5-7cm. Đặc biệt, hình ảnh siêu âm Doppler cho thấy rõ dòng máu động mạch phun ồ ạt vào đoạn dưới và ống cổ tử cung, là lý do khiến máu bệnh nhân tuôn ra xối xả.

Trước tình huống nguy hiểm tột cùng ca nghi ngờ chửa ngoài tử cung, sau khi hội chẩn khẩn với Ban Giám đốc, bệnh nhân được mổ cấp cứu, cân nhắc bảo tồn tử cung.

TS.BS Đào Thị Hoa, Trưởng khoa Khám bệnh cho biết, ngay khi mở tử cung, máu lập tức phun lên thành vòi.

Chị P. vượt qua nguy kịch, được bảo tồn tử cung (Ảnh: Bệnh viện cung cấp).

"Chúng tôi ngay lập tức thắt động mạch tử cung phải, lấy máu cục, đồng thời khâu cầm máu hàng loạt vị trí. Các bác sĩ gây mê kiểm soát bù dịch, truyền máu, huyết động, trong khi các hộ lý, điều dưỡng tay nối tay nhịp nhàng, tỉ mỉ.

Sau nhiều giờ căng thẳng, các bác sĩ đã khống chế được tình trạng chảy máu, bảo tồn được tử cung cho người mẹ", TS Hoa cho biết.

Chị P. cho biết, khi vào viện, do mất máu nhiều nên chị nửa tỉnh nửa mê, rồi sau đó không biết gì nữa đến khi tỉnh dậy. "Tôi rất biết ơn các bác sĩ đã cứu mình qua cửa tử", chị P. chia sẻ.

TS Hoa khuyến cáo, thai phụ cần được theo dõi tại cơ sở y tế chuyên khoa uy tín, phòng nguy cơ xảy ra tình huống nguy hiểm như chị P., khi làm thủ thuật tại các phòng mạch nhỏ, thiếu trang thiết bị.

Thai lạc chỗ và bám vào ống cổ tử cung, chỉ một thủ thuật sai lầm tại cơ sở không đủ chuyên môn có thể gây vỡ mạch, khiến sản phụ mất máu ồ ạt và tử vong trong tích tắc.

"Mọi trường hợp thai ngoài tử cung đều là “quả bom nổ chậm”. Dù thai ở ổ bụng, vết mổ cũ hay ống cổ tử cung, hậu quả có thể dẫn tới băng huyết, cắt bỏ tử cung, thậm chí cướp đi tính mạng nếu xử trí không đúng cách. Vì thế, thai phụ nên theo dõi thai ở các cơ sở uy tín", TS Hoa khuyến cáo.