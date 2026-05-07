Đồng Tháp cảnh báo tình trạng người tâm thần gây án mạng

Ngày 7/5, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, thời gian gần đây, nhiều vụ án đau lòng đã xảy ra, thu hút sự quan tâm đặc biệt của xã hội. Những vụ việc này không chỉ gây mất mát về tính mạng, tài sản mà còn khiến người dân lo lắng, bất an.

Đối tượng Thái Văn Bình (Ảnh: Công an cung cấp).

Hai vụ án mạng gây chấn động

Điển hình là vụ án mạng thương tâm xảy ra vào ngày 2/4 tại xã Tân Long. Đối tượng Thái Văn Bình (SN 1982, trú tại xã Phú Thọ), có biểu hiện không bình thường, đã gây rối trật tự công cộng tại một quán nước giải khát. Khi lực lượng Công an xã Tân Long đến hiện trường giải quyết, Bình bất ngờ dùng dao tấn công ông P.V.M. (thành viên lực lượng bảo vệ an ninh trật tự cơ sở) khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Bình sau đó bỏ trốn và bị bắt giữ cách hiện trường khoảng 5km.

Tại cơ quan công an, Bình khai nhận do ám ảnh việc từng bị người cầm dùi cui đánh, nên khi thấy ông M. cầm dùi cui, đối tượng đã dùng dao truy đuổi và gây ra án mạng.

Vụ án thứ hai xảy ra vào ngày 8/4 tại xã Tân Thới. Anh V.T.Y. (SN 1997) đang ngồi xem bóng chuyền thì bị Nguyễn Hoàng Khánh (SN 2000, trú tại xã Tân Thới) dùng dao đâm vào cổ, khiến nạn nhân tử vong tại bệnh viện. Sau khi gây án, Khánh cố thủ trong nhà nhưng đã bị cảnh sát bắt giữ.

Đối tượng Nguyễn Hoàng Khánh (Ảnh: CTV).

Nguyên nhân và khuyến cáo

Theo ngành chức năng, người mắc bệnh tâm thần thường bị rối loạn về tâm lý, hành vi và nhận thức. Khi bệnh không được quản lý và điều trị đúng cách, người bệnh có thể mất kiểm soát hành vi, dẫn đến những hành động nguy hiểm cho bản thân và người xung quanh, thậm chí tấn công người thân, hàng xóm hoặc người đang thi hành công vụ mà không lường được hậu quả.

Nguyên nhân chính của tình trạng này là do người bệnh không được điều trị thường xuyên, gia đình chưa quản lý chặt chẽ hoặc người bệnh bỏ thuốc dẫn đến tái phát.

Để phòng ngừa những sự việc đáng tiếc, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo mỗi gia đình và cộng đồng cần quan tâm theo dõi, hỗ trợ người mắc bệnh tâm thần, đưa người bệnh đi khám và điều trị theo hướng dẫn của Sở Y tế.

Chính quyền địa phương cần tăng cường quản lý, lập danh sách và theo dõi những trường hợp có nguy cơ xâm phạm trật tự xã hội. Bên cạnh đó, người dân cần nâng cao ý thức cảnh giác, khi phát hiện người có biểu hiện bất thường, kích động hoặc nguy hiểm, cần báo ngay cho cơ quan chức năng để có biện pháp xử lý kịp thời.