Chi tiết mức đề xuất hỗ trợ cán bộ đi làm xa của thành phố Đà Nẵng

UBND thành phố Đà Nẵng đã có tờ trình gửi Hội đồng nhân dân thành phố về việc ban hành nghị quyết quy định chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động bị tác động, ảnh hưởng do việc sắp xếp đơn vị hành chính.

Theo UBND thành phố Đà Nẵng, việc ban hành chính sách nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ và người lao động khi đến công tác tại trung tâm hành chính mới ổn định điều kiện đi lại, sinh hoạt.

Cán bộ làm việc tại Trung tâm hành chính thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Hoài Sơn).

Đồng thời, thành phố cũng muốn động viên, khuyến khích cán bộ tăng cường về các xã, nhất là xã miền núi, hải đảo, góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của chính quyền cơ sở sau sắp xếp.

Điều kiện để được hưởng hỗ trợ là chưa có nhà ở thuộc sở hữu cá nhân hoặc của vợ/chồng, chưa được mua, thuê mua nhà ở xã hội, nhà ở công vụ, và có khoảng cách từ nơi ở đến nơi làm việc từ 30km trở lên (riêng trường hợp công tác ở xã miền núi, hải đảo không tính khoảng cách).

Cụ thể, cán bộ cấp tỉnh từ tỉnh Quảng Nam (cũ) ra thành phố Đà Nẵng (cũ) làm việc và ngược lại được hỗ trợ chi phí đi lại 400.000 đồng/tháng, thuê nhà ở 4 triệu đồng/tháng. Ngoài ra sẽ được hỗ trợ 5 triệu đồng/người/lần hỗ trợ di dời, ổn định chỗ ở.

Cán bộ cấp tỉnh, huyện (cũ) về công tác ở cấp xã, cán bộ cấp xã đi công tác ở xã miền núi, hải đảo hoặc biệt phái về xã (1-36 tháng) được hỗ trợ chi phí đi lại 400.000 đồng/tháng, thuê nhà ở 2 triệu đồng/tháng và hỗ trợ di dời 2,5 triệu đồng/người/lần.

Cán bộ thuộc cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Quảng Nam (cũ) về công tác tại thành phố Đà Nẵng (cũ) và ngược lại được hỗ trợ một lần 10 triệu đồng/người.

Theo tính toán của Sở Tài chính, tổng kinh phí hỗ trợ dự kiến là 377 tỷ đồng, trong đó kinh phí thực hiện 6 tháng cuối năm nay khoảng 120 tỷ đồng, được bố trí từ ngân sách thành phố.