Có nên ưu đãi thuế cho các trò chơi điện tử bạo lực, cờ bạc?

Cần phát động nhiều sự kiện văn hóa trong Ngày Văn hóa Việt Nam

Thảo luận tại tổ ở Quốc hội sáng 20/4 về dự thảo Nghị quyết một số cơ chế, chính sách đột phá phát triển văn hóa Việt Nam, đại biểu Võ Ngọc Thanh Trúc (TPHCM) nêu, dự thảo có quy định ngày 24/11 hàng năm là Ngày Văn hóa Việt Nam. Ngày này, người lao động được nghỉ, hưởng nguyên lương và khuyến khích tham gia các hoạt động văn hóa.

Về nội dung này, đại biểu đề xuất bổ sung thêm nội dung trong ngày này cần phát động, tổ chức các sự kiện mang tính đồng loạt ở khu dân cư, ở cơ sở. Bà nêu ví dụ như tổ chức ngày hội văn hóa ở khu dân cư hoặc tái hiện lại không gian ẩm thực truyền thống ở các gia đình. Việc này góp phần giúp người dân hiểu rõ hơn về ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam.

Liên quan đến cơ chế, chính sách thu hút nguồn lực đầu tư phát triển văn hóa, đại biểu Thanh Trúc băn khoăn về việc dự thảo đưa trò chơi điện tử trên mạng vào diện được hưởng ưu đãi miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp ở mức cao nhất.

Đại biểu nêu thực trạng hiện nay, ranh giới giữa công nghiệp văn hóa và các hệ lụy xã hội rất mong manh. Thực tế có những trò chơi điện tử mang yếu tố bạo lực, cờ bạc hoặc dẫn đến gây nghiện, gây nên những hệ lụy cho các gia đình cũng như toàn xã hội.

Do đó, đại biểu kiến nghị không ưu đãi thuế chung cho mọi loại hình trò chơi điện tử, chỉ xem xét hỗ trợ đối với những dự án đáp ứng các tiêu chí như mang tính giáo dục cao, quảng bá về lịch sử truyền thống, văn hóa dân tộc... Đặc biệt cần phải bắt buộc có công cụ kỹ thuật kiểm soát thời gian để ngăn chặn tình trạng nghiện game ở con trẻ.

Hỗ trợ kinh phí quảng bá di sản cho mọi doanh nghiệp

Liên quan đến cơ chế ưu đãi đầu tư trong lĩnh vực văn hóa, theo đại biểu, dự thảo áp dụng mức thuế giá trị gia tăng 5% cho các hoạt động biểu diễn nghệ thuật, triển lãm. Từ quy định này, đại biểu kiến nghị không nên cào bằng mức thuế 5% cho tất cả các loại hình nghệ thuật vì nghệ thuật giải trí thương mại có thể tự sống được.

Trong khi đó nghệ thuật truyền thống còn chật vật với sự sinh tồn. Vì vậy, đại biểu Thanh Trúc đề nghị chỉ giữ mức 5% thuế giá trị gia tăng cho nghệ thuật thương mại và cần áp dụng mức 0% hoặc đưa vào diện không chịu thuế giá trị gia tăng trong 3 đến 5 năm đầu thực hiện thí điểm đối với nghệ thuật biểu diễn truyền thống và triển lãm di sản.

“Tôi nghĩ đây là chiếc phao cứu sinh giúp cho nhà nước hiện nay, tiếp sức, giúp cho các giá trị văn hóa hiện nay đang đứng trước bờ vực mai một có khả năng phục hồi”, đại biểu Thanh Trúc nhấn mạnh.

Cũng thảo luận về dự thảo nghị quyết này, đại biểu Tào Đức Thắng (TPHCM) góp ý về cơ chế chính sách thu hút nguồn lực để phát triển văn hóa. Theo đó, tổ chức, cá nhân đầu tư vào hạ tầng số và phát triển các giải pháp công nghệ cao cho văn hóa, phát triển trọng tâm ở một số ngành công nghiệp văn hóa bao gồm du lịch văn hóa, điện ảnh, nghệ thuật biểu diễn, mỹ thuật, trò chơi điện tử trên mạng thì được hỗ trợ thuế thu nhập.

Đại biểu đề xuất bổ sung thêm các tổ chức, cá nhân phát triển các ứng dụng số cũng được hưởng những chính sách trên. Bởi các ứng dụng app trên thiết bị di động phát triển cho nền tảng văn hóa, du lịch, trò chơi khám phá trên ứng dụng.

Theo đại biểu, việc tạo ra một app công nghệ không phải khó nhưng để sáng tạo, nuôi dưỡng app này phát triển, lớn mạnh lên thì rất là cần sự hỗ trợ, ưu đãi để phát triển.

Về việc nhà nước hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp tư nhân thực hiện các chương trình quảng bá di sản, đại biểu cho rằng cần thiết doanh nghiệp nào cũng được hưởng chính sách này, chứ không nhất thiết phải doanh nghiệp tư nhân hay nhà nước.

“Vì thực tế là doanh nghiệp nhà nước hiện nay có nền tảng, có nguồn lực để thực hiện xây dựng quảng bá này. Cho nên, tôi đề nghị bỏ nội dung doanh nghiệp tư nhân, giữ lại doanh nghiệp nói chung”, đại biểu Tào Đức Thắng nêu ý kiến.