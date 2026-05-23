Cô gái ở TPHCM bị cuốn tay vào máy ép nước mía

Ngày 23/5, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đang điều trị cho bệnh nhân V.N.Y. (18 tuổi, quê Ninh Bình) bị dập xương cánh tay trái và gãy sống mũi do tai nạn trong lúc ép nước mía.

Cô gái bị cuốn tay vào máy ép nước mía (Ảnh: Cắt từ camera an ninh).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 11h20 ngày 22/5, chị Y. đang ép nước mía bán cho khách thì bất ngờ bị cuốn tay vào máy. Phát hiện sự việc, vị khách nhanh chóng ngắt điện và cùng người dân đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Tại bệnh viện, nạn nhân được chẩn đoán dập xương cánh tay trái và gãy sống mũi, cần phẫu thuật điều trị.

Trao đổi với Dân trí, anh T. (chồng chị Y.) cho biết hai vợ chồng thuê nhà trên đường DX-030, phường Bình Dương, để sinh sống. Hàng ngày, anh T. đi làm phụ hồ, còn vợ ở nhà chăm con nhỏ và bán cà phê, nước mía để kiếm thêm thu nhập.

Sau tai nạn, bạn của nạn nhân đã chia sẻ thông tin, mong nhận được sự hỗ trợ kinh phí chữa trị cho chị Y..

“Bệnh viện báo chi phí hơn 30 triệu đồng. Đến hiện tại, cộng đồng đã hỗ trợ được khoảng 40 triệu đồng nên vợ chồng em xin ngưng nhận thêm. Em xin cảm ơn mọi người đã giúp đỡ, dự kiến thứ ba tuần tới vợ em được phẫu thuật”, anh T. chia sẻ.