Nguyên nhân vụ sập la phông nhà kho khiến 1 người tử vong tại TPHCM

Tại buổi họp báo kinh tế - xã hội TPHCM chiều 12/3, Sở Nội vụ đã thông tin chính thức về vụ tai nạn lao động nghiêm trọng ở chi nhánh Công ty TNHH Schenker Việt Nam.

Theo cơ quan chức năng, trong quá trình lắp đặt máy lạnh tại nhà kho, 4 người đã leo lên la phông để thi công. Khi các công nhân đang làm việc, trần la phông bất ngờ sập khiến cả 4 người rơi xuống đất.

Vụ tai nạn khiến 1 người tử vong tại chỗ; 3 người bị thương và được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Quân y 4 và Bệnh viện Đa khoa Thủ Đức.

Hiện trường vụ sập la phông khiến 1 người tử vong và 3 người bị thương tại TPHCM (Ảnh: Xuân Đoàn).

Ngay sau khi xảy ra sự cố, Công ty TNHH Schenker Việt Nam đã yêu cầu tạm dừng thi công tại khu vực để rà soát, hoàn thiện lại phương án thi công và các điều kiện đảm bảo an toàn.

Sau khi xảy ra tai nạn lao động, các bên có liên quan gồm Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Dịch vụ Phương Toàn (nhà thầu chính) và Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Cơ điện lạnh Thuận Phát (chủ sử dụng lao động) đã có kế hoạch hỗ trợ người gặp nạn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TPHCM, đang phối hợp với Sở Nội vụ xác minh vụ việc, làm rõ nguyên nhân để xử lý theo đúng quy định.

Như Dân trí đã đưa tin, khoảng 16h30 ngày 7/3, các nhân viên đang làm việc tại nhà kho của Công ty Schenker trên đường số 8, khu công nghiệp Sóng Thần (phường Dĩ An) nghe tiếng động lớn. Khi chạy đến kiểm tra, họ phát hiện 4 người đàn ông nằm bất động dưới nền nhà kho.

Nhân viên y tế cùng xe cứu thương nhanh chóng có mặt để kiểm tra, tuy nhiên, một nạn nhân đã tử vong, 3 người còn lại được đưa đến bệnh viện cấp cứu.

Qua xác minh ban đầu, các nạn nhân được thuê đến thi công hệ thống máy lạnh tại đây. Trong lúc đứng làm việc, phần la phông bất ngờ bị sập khiến cả 4 người rơi xuống đất từ độ cao hơn 10m.

Theo thống kê, trong năm 2025, TPHCM xảy ra 107 vụ tai nạn lao động nghiêm trọng, làm 107 người tử vong và 7 người bị thương. Trong đó, 10 vụ tai nạn lao động làm chết 9 người xảy ra trong khu vực không có quan hệ lao động, tức người lao động làm việc không theo hợp đồng lao động.