Cô gái đạp xe đi tìm bạn trên mạng, lạc vào cao tốc

Ngày 25/11, Công an xã Trường Ninh, tỉnh Quảng Trị cho biết đã hỗ trợ một thiếu nữ đi lạc trở về với gia đình. Cô gái tên T.T.M.H. (SN 2007, trú tại xã Hoàn Lão, tỉnh Quảng Trị).

Vào khoảng 16h ngày 24/11, nhân viên Đội Quản lý vận hành tuyến cao tốc Bùng - Vạn phát hiện H. đạp xe một mình trên cao tốc nên đã tiếp cận, đưa cô gái và phương tiện đến nơi an toàn.

Người thân đến trụ sở công an đón H. về (Ảnh: Tân Nguyễn).

Do H. không nhớ rõ số điện thoại người thân và có biểu hiện hoang mang, đơn vị vận hành tuyến cao tốc đã đưa cô gái đến trụ sở Công an xã Trường Ninh.

Qua tìm hiểu, cơ quan công an xác định H. gần đây có quen một người qua mạng xã hội (chưa rõ nam hay nữ). Người này thường xuyên nhắn tin, sau đó gửi định vị vị trí và hẹn gặp H..

Cao tốc Bùng - Vạn Ninh (Ảnh: Tiến Thành).

Tin tưởng người bạn quen qua mạng, lại buồn bực chuyện gia đình, H. đã đạp xe đi tìm bạn, do không nắm rõ đường đi nên vô tình lạc vào cao tốc. Công an xã Trường Ninh đã liên hệ và hướng dẫn gia đình đến đón H. về nhà.

Công an xã Trường Ninh khuyến cáo các gia đình tăng cường quản lý, giáo dục con em trong việc sử dụng điện thoại và mạng xã hội, kịp thời phát hiện các dấu hiệu bất thường để phòng ngừa, tránh xảy ra sự việc không đáng có.