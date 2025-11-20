Cô gái 23 tuổi gửi con mới sinh cho đồng nghiệp cũ rồi biệt tăm ở TPHCM

Ngày 20/11, UBND phường Dĩ An thông báo tìm người thân của bé gái sơ sinh bị người mẹ bỏ lại.

UBND phường Dĩ An tìm người nhà cho bé gái sơ sinh (Ảnh: UBND phường Dĩ An).

Theo đó, khoảng 20h30 ngày 15/11, chị Q. nhận được cuộc gọi của đồng nghiệp cũ tên Nguyễn Thị Tâm (23 tuổi, không rõ quê quán). Tâm hẹn gặp chị Q. trước cổng một công ty trên đường số 6, khu công nghiệp Sóng Thần, phường Dĩ An (trước đây là TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương).

Tại đây, chị Tâm giao cho chị Q. một bé gái sơ sinh khoảng 3 ngày tuổi và nhờ chị Q. nuôi giùm vì mình không đủ khả năng.

Chị Tâm sau đó bỏ đi và không còn liên lạc được. Do chị Q. chưa lập gia đình và sắp đi xuất khẩu lao động, nên người phụ nữ này mang bé gái đến Công an khu công nghiệp Sóng Thần trình báo.

Trước đây, chị Q. và mẹ của bé gái từng làm chung công ty, nhưng chị Q. không biết rõ thông tin về người này, chỉ biết quê ở miền Tây.

Nay, UBND phường Dĩ An thông báo tìm người nhà của bé gái nói trên. Sau thời hạn 7 ngày, nếu không có ai đến nhận, chính quyền địa phương sẽ tiến hành theo quy định của pháp luật.