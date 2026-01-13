Cà Mau di dời, đóng cửa hàng loạt nghĩa trang không phù hợp quy hoạch

UBND tỉnh Cà Mau vừa có đề án quy hoạch hệ thống nghĩa trang, cơ sở hỏa táng và lộ trình đóng cửa, di dời các nghĩa địa, nghĩa trang, mộ lẻ tại đô thị Cà Mau và đô thị Bạc Liêu đến năm 2045.

Thực hiện đề án này, Cà Mau dự chi hơn 655 tỷ đồng cho giai đoạn 2026-2030.

Một khu nghĩa địa ở Bạc Liêu cũ (Ảnh minh họa: H.H).

Theo đề án của UBND tỉnh Cà Mau, sau khi hợp nhất, đô thị Cà Mau và đô thị Bạc Liêu hiện tồn tại nhiều nghĩa địa, nghĩa trang nhỏ lẻ, hình thành tự phát, phân tán, xen cài trong khu dân cư, ven đường giao thông, kênh rạch; không bảo đảm khoảng cách ly vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị; nhiều nghĩa trang đã quá tải, vượt ngưỡng chôn cất, không còn khả năng mở rộng,...

Qua thống kê, khu vực đô thị Cà Mau hiện nay có 10 nghĩa trang diện tích hơn 20ha, với khoảng 12.900 mộ; còn khu vực đô thị Bạc Liêu có 7 nghĩa địa, nghĩa trang diện tích hơn 16ha, với khoảng 4.700 mộ.

Cà Mau cũng ghi nhận hiện hình thức địa táng vẫn chiếm tỷ lệ chủ đạo, đặc biệt tại khu vực nông thôn (ước tính khoảng 85-90%); trong khi các hình thức mai táng văn minh như hỏa táng, cát táng, lưu tro cốt mới chỉ ở giai đoạn bước đầu triển khai.

Tình trạng xây dựng mộ lớn, mộ kiên cố, lăng mộ vượt chuẩn kỹ thuật còn diễn ra khá phổ biến, vừa lãng phí quỹ đất, vừa ảnh hưởng cảnh quan, đồng thời gia tăng áp lực lên không gian và hạ tầng các nghĩa trang hiện hữu.

Trong khi đó, nhu cầu hỏa táng có xu hướng tăng, nhất là tại khu vực đô thị và trong các cộng đồng tôn giáo, phù hợp với định hướng mai táng văn minh, tiết kiệm quỹ đất và bảo vệ môi trường.

Trước thực trạng này, Cà Mau xác định rõ, việc xây dựng và triển khai đề án quy hoạch hệ thống nghĩa trang, cơ sở hỏa táng và đóng cửa, di dời các nghĩa địa, nghĩa trang, mộ lẻ trên địa bàn đô thị Cà Mau và đô thị Bạc Liêu là yêu cầu cấp thiết.

"Việc này thực hiện nghiêm túc, đồng bộ, sẽ góp phần chấm dứt tình trạng chôn cất phân tán trong khu dân cư; khắc phục ô nhiễm môi trường; nâng cao chất lượng sống của nhân dân; tạo thêm quỹ đất cho phát triển hạ tầng, cây xanh và công trình công cộng; góp phần xây dựng hình ảnh tỉnh Cà Mau sau sáp nhập phát triển văn minh, hiện đại, thân thiện với môi trường", theo đề án của UBND tỉnh Cà Mau.

Cà Mau đưa ra lộ trình, trong giai đoạn 2026-2030 sẽ đóng cửa khoảng 70-80% nghĩa địa, nghĩa trang không phù hợp quy hoạch; xây dựng và đưa vào sử dụng một nghĩa trang cấp tỉnh; đầu tư xây dựng mới khoảng một cơ sở hỏa táng tại khu vực phía Bắc của tỉnh để phục vụ cho đô thị Bạc Liêu.

Từ năm 2030 đến 2035, tỉnh sẽ di dời phần lớn nghĩa địa, nghĩa trang trong khu vực đô thị Cà Mau, Bạc Liêu vào các nghĩa trang được xây dựng theo quy hoạch; 100% đô thị Cà Mau, Bạc Liêu chấm dứt chôn cất mộ lẻ trong khu dân cư, áp dụng mô hình mai táng văn minh phù hợp điều kiện thực tế.

Việc đóng cửa, di dời nghĩa địa, nghĩa trang và mộ lẻ phải thực hiện theo quy hoạch, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục; tổ chức công khai, minh bạch, có lấy ý kiến cộng đồng dân cư, tạo sự đồng thuận xã hội. Việc di dời phải bảo đảm yêu cầu về vệ sinh môi trường, an toàn y tế, trật tự xã hội; đồng thời thực hiện đầy đủ các chính sách hỗ trợ, khuyến khích hỏa táng, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Giai đoạn đến năm 2045, tỉnh sẽ cơ bản chấm dứt hình thức địa táng truyền thống tại khu vực đô thị và khu dân cư; hình thành mô hình công viên nghĩa trang thân thiện môi trường, phù hợp văn hóa, tín ngưỡng và mỹ quan đô thị - nông thôn.

Cà Mau cũng cho biết, khi thực hiện đề án này, tỉnh sẽ có chính sách như hỗ trợ di dời mộ, xã hội hóa đầu tư nghĩa trang và cơ sở hỏa táng, giá dịch vụ mai táng và hỏa táng.