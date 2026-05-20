Trục sông Hồng sẽ có nhiều công viên, công trình mang tính biểu tượng

Theo Quy hoạch tổng thể Thủ đô Hà Nội tầm nhìn 100 năm, trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là 1 trong 9 trục động lực phát triển của thủ đô.

Hướng tới trở thành biểu tượng mới của thủ đô văn minh, hiện đại

Hà Nội xác định trục đại lộ cảnh quan sông Hồng là trục chiến lược, trục không gian xanh trung tâm, đồng thời là trục kinh tế, thương mại, dịch vụ và đô thị gắn với văn hóa sáng tạo, khoa học công nghệ dọc hai bên sông Hồng.

Theo quy hoạch, đây cũng là không gian biểu trưng cho hình ảnh Hà Nội "Văn hiến - Bản sắc - Sáng tạo", hướng tới trở thành biểu tượng mới của thủ đô văn minh, hiện đại; kết nối với các tỉnh dọc sông Hồng và các khu vực sông thuộc hệ thống sông Hồng trở thành vùng cảnh quan kinh tế - sinh thái đặc trưng của khu vực phía Bắc.

Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng được xác định là 1 trong 9 trục động lực phát triển của thủ đô (Ảnh: Nguyễn Hải).

Theo quy hoạch, diện tích khu vực hai bên sông Hồng giai đoạn đến năm 2045 và đến năm 2065 khoảng 11.425-15.488ha, diện tích đất dân dụng được xác định trên cơ sở đảm bảo tuyệt đối an toàn phòng, chống lũ, tuân thủ quy chuẩn kỹ thuật quốc gia và các quy định về hành lang bảo vệ đê điều.

Hà Nội quy hoạch dân số đến năm 2045 khu vực hai bên sông Hồng khoảng 800.000 người, đến năm 2065 đô thị có thể quy hoạch đáp ứng ngưỡng chịu tải tối đa không vượt quá 1,2 triệu người.

Theo quy hoạch, Hà Nội định hướng phát triển không gian hai bên sông Hồng trở thành trục xương sống về cảnh quan, văn hóa, lịch sử, môi trường của thủ đô, với các chức năng chính là công trình công cộng, các công viên cây xanh, văn hóa, dịch vụ du lịch, giải trí biểu tượng của thủ đô, phục vụ các hoạt động lễ hội, du lịch.

Đồng thời, kết nối liên thông không gian hai bên sông với đô thị trung tâm phía Bắc và Nam sông Hồng thành một cấu trúc hoàn chỉnh, thống nhất.

Hà Nội cũng định hướng tạo lập hình ảnh một đô thị mới, hiện đại, văn minh và sinh thái hai bên sông Hồng, đồng bộ về cơ sở hạ tầng đô thị, kết hợp bảo tồn, phát huy bản sắc truyền thống.

Cùng với đó, thành phố sẽ khai thác không gian hai bên sông trên cơ sở tôn trọng tối đa địa hình tự nhiên, giảm thiểu tác động tiêu cực và đảm bảo không gian thoát lũ, tuyệt đối an toàn theo quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều được duyệt.

Theo quy hoạch, trong trường hợp phục vụ nhu cầu phát triển đô thị, có thể xem xét nghiên cứu điều chỉnh tăng tỷ lệ, quy mô diện tích đất xây dựng tại khu vực bãi sông nhưng phải đảm bảo yêu cầu không gian thoát lũ, tuyệt đối an toàn theo quy hoạch phòng chống lũ và quy hoạch đê điều (có ý kiến thống nhất của Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bảo vệ môi trường sinh thái, phát triển bền vững và đáp ứng hệ thống hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật đồng bộ theo quy định hiện hành.

Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân

Hà Nội sẽ tạo lập các công viên văn hóa kết hợp sinh thái, công viên chuyên đề, công viên vui chơi giải trí, các không gian cộng đồng. Hình thành những công trình văn hóa và vui chơi giải trí mang tính biểu tượng, tạo điểm nhấn trọng tâm trên trục sông Hồng.

Đồng thời, thành phố sẽ xây dựng các công viên, đường dạo cảnh quan hai bên sông nhằm tạo những không gian xanh rộng lớn, có tầm nhìn đẹp, phục vụ nhu cầu vui chơi giải trí, thư giãn, thể dục thể thao, lễ hội, tổ chức sự kiện… thuận tiện cho tiếp cận sử dụng phương tiện xe đạp, đi bộ, chạy bộ.

Khu vực bãi sông Hồng (Ảnh: CTV).

Theo quy hoạch, Hà Nội sẽ phát triển hệ thống giao thông và đầu mối hạ tầng kỹ thuật theo hướng hiện đại, an toàn, đảm bảo tính hệ thống, liên hoàn trong kết nối hạ tầng. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật kết nối với hệ thống đường trục và hệ thống mạng lưới đường ven sông; kết nối giao thông đường bộ và đường thủy, đường sắt đô thị, tạo điều kiện và động lực phát triển cho khu vực và thành phố.

Hà Nội cũng định hướng tăng cường kết nối hai bên sông, bổ sung cầu qua sông với hình thức kiến trúc độc đáo, tạo điểm nhấn đô thị. Tổ chức những tuyến đường cảnh quan gắn kết không gian các chức năng hai bên bờ sông và các công trình trọng điểm. Khai thác không gian mặt nước cho các hoạt động kinh tế du lịch, dịch vụ đường thủy.

Lãnh đạo Hà Nội cho biết thời gian tới, thành phố tập trung triển khai thi công, hoàn thành dự án công viên công cộng phường Phú Thượng, ưu tiên triển khai khu đô thị định cư tại phường Long Biên và tập trung hoàn thiện thủ tục để khởi công, thi công khu đô thị đa mục tiêu tại xã Thư Lâm, Đông Anh nhằm đáp ứng nhu cầu tái định cư và giải quyết sinh kế cho người dân.

Theo lãnh đạo Hà Nội, quan điểm xuyên suốt của thành phố là luôn bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân theo đúng quy định pháp luật; đồng thời ưu tiên triển khai các dự án phục vụ tái định cư, tái thiết nhằm ổn định đời sống và sinh kế cho người dân trong khu vực bị ảnh hưởng bởi dự án.