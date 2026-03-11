Chuẩn bị thành lập Trường Thiếu sinh quân miền Trung

Ngày 11/3, Thượng tướng Phạm Trường Sơn, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, cùng đoàn công tác đã đến kiểm tra công tác quy hoạch thành lập Trường Thiếu sinh quân khu vực miền Trung tại phường Quảng Phú (thành phố Đà Nẵng).

Theo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, việc thành lập Trường Thiếu sinh quân khu vực miền Trung là chủ trương lớn, có ý nghĩa chiến lược trong công tác giáo dục, đào tạo và tạo nguồn cán bộ lâu dài cho quân đội.

Đoàn công tác kiểm tra tại khu vực quy hoạch Trường Thiếu sinh quân miền Trung (Ảnh: Văn Viễn).

Nhà trường sẽ thực hiện chức năng nuôi dưỡng, giáo dục, rèn luyện thanh, thiếu niên có đủ tiêu chuẩn về phẩm chất chính trị, đạo đức, sức khỏe, trình độ, qua đó tạo nguồn cán bộ chất lượng cho nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc.

Bên cạnh việc giảng dạy văn hóa theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường sẽ kết hợp với giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, rèn luyện thể chất và xây dựng tác phong, kỷ luật của người quân nhân.

Đối tượng đào tạo chủ yếu là con em đồng bào dân tộc thiểu số, con em gia đình chính sách, gia đình có công với cách mạng và những học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Sau khi nghe báo cáo và trực tiếp kiểm tra thực địa khu vực quy hoạch, Thượng tướng Phạm Trường Sơn ghi nhận, đánh giá cao sự chủ động của Quân khu 5 và các cơ quan, đơn vị liên quan trong quá trình triển khai các bước chuẩn bị.

Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam yêu cầu các đơn vị tiếp tục rà soát, hoàn thiện quy hoạch tổng thể, bảo đảm tính đồng bộ về cơ sở hạ tầng, hệ thống doanh trại, khu học tập, sinh hoạt, huấn luyện, đáp ứng yêu cầu đào tạo lâu dài.

Thượng tướng Phạm Trường Sơn nhấn mạnh việc thành lập Trường Thiếu sinh quân khu vực miền Trung không chỉ góp phần phát hiện, bồi dưỡng nguồn nhân lực trẻ cho quân đội, mà còn có ý nghĩa trong việc tạo cơ hội học tập, rèn luyện cho con em đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.