Chủ tịch xã kể thời khắc cứu 2 người đàn ông mắc kẹt giữa dòng lũ dữ

Do hoàn lưu bão số 10 gây mưa lớn kéo dài, nước sông Con đoạn qua xã Nghĩa Hành (huyện Tân Kỳ cũ, Nghệ An) dâng cao. Ngày 1/10, nhiều thôn xóm tại địa phương này bị nhấn chìm, có nơi nước ngập sâu, chỉ còn thấy mái ngói nhấp nhô giữa dòng nước đục ngầu.

Nhiều người dân địa phương cho biết, đây là trận lụt lịch sử mà họ từng chứng kiến xảy ra trên địa bàn. Hàng trăm ngôi nhà bị nước tràn vào; trâu bò, gia cầm bị cuốn trôi; tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi giữa biển nước lũ.

Ông Nguyễn Xuân Nam (ngoài cùng bên phải), Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, cùng cán bộ đi thuyền cứu dân giữa lũ (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

Trong tình thế cấp bách, ông Nguyễn Xuân Nam, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Hành, đã cùng 4 cán bộ, chiến sĩ công an xuống thuyền, đi kiểm tra tình hình và chỉ đạo công tác cứu hộ.

Con thuyền nhỏ của đoàn công tác như lọt thỏm giữa biển nước mênh mông ở xóm Đội Cung, xã Nghĩa Hành. Thời điểm đó, trời vẫn mưa nặng hạt, dòng nước xiết bủa vây tứ phía.

“Khắp nơi là nước, nhìn đâu cũng thấy những mái nhà ngập trong lũ. Chúng tôi đi mà không biết hướng nào an toàn, chỉ cần sai lối là có thể mất mạng”, ông Nam nhớ lại.

Khi một cán bộ cầm lái định cho thuyền chạy ra phía mép sông Con, ông Nam lập tức ngăn lại. Quyết định kịp thời này đã giúp đoàn tránh được hiểm nguy cận kề. “Nếu cứ lao ra sông, chắc chắn con thuyền đã bị nhấn chìm”, ông Nam khẳng định.

Trong khi đang tìm lối khác, đoàn công tác bất ngờ phát hiện một ngôi nhà bị ngập nước tới tận nóc, bên trong có 2 người đàn ông đang cố gắng bám trụ. Họ có biểu hiện kiệt sức, gương mặt nhợt nhạt sau nhiều giờ chống chọi với nước lũ.

Qua nắm bắt thông tin của đoàn công tác, 2 người này trước đó ra gần bờ sông để cứu đàn bò, bất ngờ bị lũ cuốn, phải bơi vào một ngôi nhà trú tạm nhưng lại bị mắc kẹt. Nước dâng mỗi lúc một cao, ngôi nhà sắp bị nhấn chìm hoàn toàn.

Ông Nguyễn Xuân Nam ân cần thăm hỏi, chia sẻ với người dân sau khi lũ rút (Ảnh: Nhân vật cung cấp).

“Khi nhìn thấy chúng tôi, họ mừng rỡ, vẫy tay nhưng rõ ràng đã không còn sức. Nếu chậm thêm vài phút thì chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra”, ông Nam kể.

Nhóm cứu hộ quyết định tiếp cận. Con thuyền chao đảo dữ dội khi tiến gần căn nhà và bị dòng nước chảy xiết liên tục hất lên. Sau nhiều phút vật lộn, họ đã đưa được 2 người đàn ông lên thuyền, vào bờ an toàn.

“Lúc được cứu, 2 người gần như kiệt sức, run rẩy vì lạnh. Đó là khoảnh khắc sinh tử, chúng tôi ai cũng thở phào nhẹ nhõm. Chúng tôi xác định bất cứ lúc nào bà con gặp hoạn nạn, cán bộ phải có mặt, dù nguy hiểm đến đâu cũng không được chùn bước”, ông Nam chia sẻ.