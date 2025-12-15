Chủ tịch TPHCM: Xã, phường đủ mạnh, thành phố tiếp tục phân cấp, phân quyền

Sáng 15/12, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được tham dự phiên thảo luận của tổ số 3 tại hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM lần thứ 2, khóa I. Tại buổi làm việc, đại diện các xã, phường đã nêu những vướng mắc, khó khăn trong việc phân cấp quản lý, duy tu, sửa chữa hạ tầng.

Các địa phương cũng phản ánh về những khó khăn trong việc bố trí vốn cho hoạt động này và cần các cơ quan cấp thành phố vào cuộc gỡ vướng.

Chủ tịch Nguyễn Văn Được (Ảnh: Q.Huy).

Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Lê Ngọc Linh cho biết, trước sáp nhập, TPHCM cũ là địa phương có sự phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật bài bản. Tuy nhiên, Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trước đây chỉ chia việc quản lý công trình theo công việc của tỉnh hoặc của huyện.

"Ở Bà Rịa - Vũng Tàu và Bình Dương trước đây không phân cấp như TPHCM. Công trình của tỉnh thì tỉnh làm, của huyện thì huyện làm. Khi hợp nhất, TPHCM mới không có số liệu thống kê các dự án của 2 tỉnh trước đây. Vừa rồi chúng tôi đã thống kê lại hết, giải pháp căn cơ nhất là phân cấp quản lý hạ tầng kỹ thuật ở xã, phường", Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM nói.

Hiện tại, Sở Xây dựng đã trình hồ sơ phân cấp quản lý công trình lên UBND TPHCM, trong đó có việc phân cấp quản lý đường bộ. Thành phố đã giao Sở Tư pháp thẩm định và trình trong tuần này.

"Hồ sơ quy định rõ về tiêu chí diện tích mặt đường, công viên, công trình bao nhiêu thì cấp thành phố hay cấp xã quản lý. Hiện tại, hồ sơ phân cấp chưa được thông qua, Sở Tài chính tạm tính một định mức chung cho các địa phương. Sau khi có quy định cụ thể, Sở Xây dựng và Sở Tài chính sẽ ngồi lại để phân bổ chi tiết cho từng xã, phường, đặc khu", lãnh đạo Sở Xây dựng thông tin.

Ông Nguyễn Văn Được trao đổi với các đại biểu bên lề hội nghị (Ảnh: Q.Huy).

Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được khẳng định, việc phân cấp là chủ trương lớn, xuyên suốt của Đảng, Nhà nước. Cấp Trung ương sẽ phân cấp về địa phương, địa phương tiếp tục phân cấp cho cơ sở.

"Tuy nhiên, việc phân cấp phải có lộ trình, phù hợp và đảm bảo đúng quy định. Ví dụ xã, phường chỉ gánh được 100kg mà phân cấp đến 200kg thì không thể thực hiện", Chủ tịch UBND TPHCM nêu ví dụ.

Lãnh đạo UBND TPHCM làm rõ thêm, thành phố đã phân cấp rất nhiều phần việc cho cấp cơ sở, đặc biệt từ khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Hiện tại, các xã, phường được phân cấp thực hiện dự án nhóm C và UBND TPHCM chịu trách nhiệm đối với dự án nhóm B.

"Không phải thành phố không tin cấp cơ sở, chúng tôi muốn phân cấp hết. Tuy nhiên, với tình hình vừa thừa vừa thiếu ở cấp dưới, nếu phân cấp mà không có khả năng thực hiện sẽ rất nguy hiểm. Khi xã, phường đủ mạnh, TPHCM tiếp tục phân cấp, phân quyền nhiều hơn, đặc biệt đối với các dự án", Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được nói.