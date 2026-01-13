Chủ tịch TPHCM yêu cầu rà soát toàn bộ đất trống để làm công viên

Chủ tịch UBND TPHCM vừa có chỉ đạo về việc khai thác, sử dụng hiệu quả các khu đất trống do Nhà nước trực tiếp quản lý trên địa bàn, nhằm hạn chế lãng phí và cải thiện mỹ quan đô thị.

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan và phường, xã, đặc khu rà soát, đánh giá toàn bộ quỹ đất đang để trống hoặc sử dụng chưa hiệu quả, bao gồm đất thuộc dự án chậm triển khai. Đơn vị cần đề xuất danh mục khu đất đủ điều kiện và phương án sử dụng tạm thời phục vụ chỉnh trang, phát triển mảng xanh, công viên tạm, không gian sinh hoạt cộng đồng.

Sở Xây dựng được giao chủ trì vận động doanh nghiệp, chủ đầu tư tham gia đóng góp nguồn lực cải tạo, chỉnh trang các khu đất phù hợp. Sở cũng xây dựng phương án tổ chức thực hiện bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn và thẩm mỹ.

Khu đất 87 Cống Quỳnh và khu đất số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo được đề xuất chuyển đổi thành công viên (Ảnh: Nam Anh).

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các cơ quan phấn đấu hoàn thành các hạng mục đủ điều kiện trước Tết Âm lịch 2026 để phục vụ người dân vui xuân, đón tết.

UBND phường, xã, đặc khu chịu trách nhiệm quản lý hiện trạng, phối hợp triển khai và bảo đảm an ninh, trật tự, vệ sinh môi trường tại khu vực được sử dụng tạm thời.

Việc sử dụng tạm thời các khu đất phải bảo đảm đúng thẩm quyền, công khai, minh bạch, có thời hạn cụ thể, thống nhất với chủ đầu tư. Mặt bằng cần được hoàn trả kịp thời khi dự án chính thức được triển khai, không làm phát sinh khiếu nại, tranh chấp.

Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm tiến độ, tăng cường kiểm tra, kịp thời xử lý vi phạm, bảo đảm khai thác hiệu quả quỹ đất công theo đúng quy định.

Liên quan vấn đề trên, Sở Xây dựng vừa có công văn gửi các sở, ngành, địa phương về việc triển khai công tác chỉnh trang các khu đất trống trên địa bàn.

Cụ thể, với 3 khu đất tại số 8-12 Lê Duẩn; số 2-4-6 Hai Bà Trưng; khu đất 33 Nguyễn Du; 34-36, 42 Chu Mạnh Trinh (phường Sài Gòn), Sở Xây dựng đề nghị Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Trung tâm Phát triển quỹ đất TPHCM phối hợp các đơn vị thuê đất và nhà tài trợ đề xuất phương án chỉnh trang, hoàn thành trước ngày 15/1.

Đối với 4 khu đất tại số 135 Nguyễn Huệ - 39 Lê Lợi; số 87 Cống Quỳnh; số 74 Hồ Hảo Hớn - 289 Trần Hưng Đạo và khu tứ giác Lê Thánh Tôn - Nam Kỳ Khởi Nghĩa - Nguyễn Trung Trực - Lê Lợi, chủ đầu tư các dự án được yêu cầu phối hợp với đơn vị tài trợ xây dựng phương án phát triển mảng xanh, công viên tạm, không gian công cộng.

Ngoài ra, khu đất số 8 Võ Văn Tần (phường Xuân Hòa) và khu đất số 152 Trần Phú (phường Chợ Quán) được giao cho doanh nghiệp tài trợ chủ động đề xuất phương án chỉnh trang, bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, an toàn và mỹ quan đô thị.