Chủ tịch TPHCM chỉ đạo không để tình trạng cán bộ vừa bổ nhiệm lại bị xử lý

Chủ tịch UBND TPHCM vừa chỉ đạo Công an thành phố, các sở, ngành, UBND xã, phường, đặc khu về việc triển khai kết luận chỉ đạo của Tổng Bí thư liên quan công tác nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và cải cách tư pháp.

Lãnh đạo TPHCM giao các sở, ngành, địa phương chủ động nghiên cứu, tham mưu chủ trương, giải pháp cụ thể trong lĩnh vực nội chính, phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ mới trong sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, sắp xếp đơn vị hành chính các cấp.

Chủ tịch UBND TPHCM Nguyễn Văn Được (Ảnh: Q.Huy).

Các đơn vị nghiên cứu, theo dõi, đánh giá và tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề mới sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy, sắp xếp đơn vị hành chính. Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu đẩy nhanh tiến độ rà soát, tham mưu đối với các công trình, dự án chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, có nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Về việc tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội XIV của Đảng, các sở, ngành, địa phương cần nâng cao chất lượng công tác cán bộ, nhất là nhân sự Đại hội Đảng các cấp. Chủ tịch UBND TPHCM yêu cầu kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, không để xảy ra tình trạng cán bộ vừa mới bổ nhiệm lại bị xử lý kỷ luật hoặc xử lý hình sự.

Công an và Thanh tra TPHCM cần đẩy nhanh tiến độ kiểm tra, thanh tra, điều tra, xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc thuộc diện Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực theo dõi, chỉ đạo. Việc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra, kiểm toán, điều tra, truy tố, xét xử cần bảo đảm được xử lý trong nhiệm kỳ.

Các đơn vị cần tham mưu tổng kết việc chỉ đạo xử lý của Ban Chỉ đạo Phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực đối với các vụ án, vụ việc trong nhiệm kỳ vừa qua theo chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên hoặc khi có yêu cầu.

Cơ quan thanh tra cùng các sở, ngành, đơn vị có liên quan tập trung phối hợp, thực hiện các nhiệm vụ theo phân công để tham mưu xử lý dứt điểm các vụ việc khiếu kiện phức tạp, kéo dài, chưa giải quyết xong thuộc thẩm quyền của UBND TPHCM.