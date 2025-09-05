14 lãnh đạo bị cách chức vì để xảy ra tham nhũng

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong đã ký báo cáo của Chính phủ gửi Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác phòng chống tham nhũng năm 2025. Đây là một trong những nội dung được cho ý kiến tại phiên họp thứ 49 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 5/9.

Theo báo cáo, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) thuộc Bộ Công an đã tăng cường công tác phát hiện, điều tra, xử lý nhiều vụ án tham nhũng; thụ lý điều tra 21 vụ án/137 bị can.

Tài sản thiệt hại ước tính khoảng 916 tỷ đồng (một số vụ án chưa xác định được thiệt hại); đã thu hồi trên 639 tỷ đồng (kết quả kê biên phong tỏa phục vụ công tác khắc phục hậu quả chưa quy đổi thành tiền như đất, vàng, USD).

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong (Ảnh: Phạm Thắng).

Kết quả xử lý cho thấy nhà chức trách đã kết luận điều tra, đề nghị truy tố 5 vụ án/43 bị can và đang điều tra 16 vụ án/94 bị can.

Liên quan việc kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn, báo cáo của Chính phủ nêu rõ trong năm 2025 có 13.712 người kê khai tài sản, thu nhập lần đầu; 216.474 người kê khai hàng năm; 46.506 người đã kê khai bổ sung; 50.655 người kê khai phục vụ công tác cán bộ.

Kết quả xác minh có 7 người bị xử lý kỷ luật do kê khai không trung thực (kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo và cách chức...).

Báo cáo về việc xử lý trách nhiệm của người đứng đầu khi để xảy ra tham nhũng, Tổng Thanh tra Chính phủ cho biết năm 2025 có 34 người đứng đầu, cấp phó người đứng đầu bị xử lý kỷ luật do thiếu trách nhiệm để xảy ra hành vi tham nhũng. Trong đó, có 13 người bị khiển trách, 7 người bị cảnh cáo và 14 người bị cách chức.

Đưa ra đánh giá chung, Chính phủ cho rằng công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt và hiệu quả hơn cả ở Trung ương và địa phương.

Dù vậy, các biện pháp phòng ngừa tham nhũng chưa được phát huy toàn diện; việc chuyển đổi vị trí công tác, kiểm soát tài sản, thu nhập, nộp lại quà tặng vẫn còn hạn chế, vướng mắc.

Công tác thu hồi tài sản bị chiếm đoạt, thất thoát, đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng giá trị tài sản phải thu hồi còn tồn đọng lớn; một số vụ án, vụ việc phải tạm đình chỉ do có bị can bỏ trốn hoặc chưa có kết quả tương trợ tư pháp nước ngoài.

Tình trạng tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trên một số lĩnh vực, theo Chính phủ, còn diễn biến phức tạp; tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp chưa được giải quyết triệt để.

Nêu định hướng trong năm 2026, Chính phủ cho biết sẽ tập trung xử lý dứt điểm các vụ án, vụ việc tham nhũng, lãng phí, tiêu cực nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụ án, vụ việc liên quan đến nhân sự đại hội, kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những cán bộ suy thoái, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Chính phủ cũng nhấn mạnh cần tăng cường kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong quá trình vận hành chính quyền địa phương hai cấp, nhất là cấp xã mới.

Cùng với đó, Chính phủ định hướng tập trung thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý các sai phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực liên quan đến công tác quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công; có phương án xử lý các trụ sở công dôi dư và các công trình, dự án đang triển khai phải dừng lại do sắp xếp đơn vị hành chính, bảo đảm đúng mục đích, hiệu quả, tránh để lãng phí.

Một nhiệm vụ quan trọng khác, theo Chính phủ, là tập trung khẩn trương hoàn thiện việc rà soát, làm rõ nguyên nhân và đề xuất chủ trương, phương án xử lý đối với các dự án, công trình chậm tiến độ, tồn đọng kéo dài, hiệu quả thấp, nguy cơ gây thất thoát, lãng phí.