Chủ tịch Quốc hội: “Khuyến khích tư nhân đầu tư sân bay”

Sáng 22/10, các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ về Dự án Luật Hàng không dân dụng Việt Nam (sửa đổi).

Dự thảo luật có 11 chương, 109 điều, giảm 33% so với luật hiện hành, song theo đánh giá của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, vẫn còn dài. Chủ tịch Quốc hội đề nghị xây dựng luật theo hướng đổi mới tư duy, vấn đề thuộc khung của Quốc hội ban hành đưa vào, còn lại giao cho Chính phủ ban hành nghị định để hướng dẫn cụ thể. Bộ Xây dựng sẽ ban hành thông tư để quản lý.

Chủ tịch Quốc hội cho biết hiện cả nước có 22 sân bay, gồm 10 sân bay quốc tế và 12 sân bay nội địa, nhưng việc đầu tư còn rất chậm, chỉ khoảng 113.558 tỷ đồng trong giai đoạn 2010-2020.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn (Ảnh: Minh Châu).

Vì thế, Chủ tịch Quốc hội đề nghị bổ sung trong dự thảo luật các quy định đột phá để khuyến khích đầu tư tư nhân và mô hình hợp tác công tư, đặc biệt cho các sân bay địa phương và chuyên dụng.

“Hiện nay Nhà nước vẫn đầu tư chính vào hạ tầng thiết yếu dẫn đến gánh nặng ngân sách, nên cần có những quy định, cơ chế ưu đãi thuế, đất đai và các thủ tục phê duyệt nhanh cho nhà đầu tư nước ngoài, trong nước; đồng thời đảm bảo bình đẳng giữa các hãng hàng không trong tiếp cận bay và dịch vụ bay”, Chủ tịch Quốc hội góp ý.

Cũng theo Chủ tịch Quốc hội, cùng với việc giao Chính phủ quy định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư, cần thêm điều khoản về giám sát để tránh độc quyền.

Dự thảo luật lần này kế thừa quy định doanh nghiệp khai thác sân bay có quyền đầu tư, nhưng theo Chủ tịch Quốc hội, cần mở rộng để huy động nguồn lực xã hội, nếu không ngành hàng không khó đạt mục tiêu có 33 sân bay vào năm 2050.

Liên quan vấn đề phân cấp, phân quyền và đơn giản hóa thủ tục hành chính, Chủ tịch Quốc hội cho biết dự thảo đã phân cấp từ Thủ tướng, bộ trưởng xuống địa phương, nhưng cần triệt để hơn bằng cách giao quyền phê duyệt quy hoạch chi tiết sân bay cho UBND cấp tỉnh; giảm thời gian xử lý cấp phép bay từ 10 ngày xuống còn 5 ngày…

Liên quan đến bảo vệ quyền lợi khách hàng, hàng hóa, nhân viên hàng không, Chủ tịch Quốc hội cho rằng thêm điều kiện về dữ liệu hành khách, bảo mật, khuyến khích cạnh tranh lành mạnh bằng cách cấm chuyển nhượng quyền vận chuyển.

Kỳ vọng dự thảo luật này được thông qua nhằm khắc phục những bất cập, chậm trễ trong 11 năm qua, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh yêu cầu luật được thông qua phải đảm bảo hiện đại, an toàn, góp phần phát triển ngành hàng không trong thời gian tới.