Trọng dụng người tài, phát huy nguồn lực kiều bào để xây dựng đất nước

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng (Ảnh: Đức Hoàng).

"Việt Nam đã có rất nhiều chuyển biến mạnh mẽ trong thời gian qua và đang bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên phát triển, hùng cường, thịnh vượng của dân tộc.

Để đạt được mục tiêu này, Việt Nam cần có sự đồng lòng của đồng bào trong và ngoài nước, cũng như phát huy tối đa sức mạnh nội sinh, trong đó nguồn lực của cộng đồng NVNONN là yếu tố rất quan trọng", Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng phát biểu trong buổi gặp gỡ báo chí thông tin về Hội nghị toàn quốc tổng kết việc thực hiện NQ36-NQ/TW (2004) và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với NVNONN.

Hội nghị dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 25/12, nhằm tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW năm 2004 và các văn bản chỉ đạo của Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong hơn 20 năm qua, để kịp thời đề xuất các chủ trương, quyết sách phù hợp cho giai đoạn mới.

Nghị quyết 36 là văn kiện định hướng chiến lược toàn diện đầu tiên của Đảng về công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài trong thời kỳ đẩy mạnh hội nhập quốc tế. Nghị quyết đã tạo dấu mốc quan trọng, trở thành “kim chỉ nam” cho các chủ trương, hoạt động của Đảng, Nhà nước, các ban, bộ, ngành và địa phương trong suốt hơn hai thập kỷ, khẳng định quan điểm nhất quán, xuyên suốt: người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần củng cố quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa Việt Nam với các nước.

Sau hơn 20 năm thực hiện Nghị quyết 36, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đã phát triển mạnh cả về quy mô, chất lượng và mức độ hội nhập. Từ khoảng 2,7 triệu người ở gần 90 quốc gia và vùng lãnh thổ năm 2004, đến nay đã có gần 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài tại trên 130 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó 80% sinh sống tại các nước phát triển, có vai trò, vị thế ngày càng được khẳng định, được đánh giá cao tại sở tại và trên các diễn đàn quốc tế.

Cộng đồng NVNONN đã có đóng góp cho nước sở tại về kinh tế, văn hóa, nhưng cũng có những đóng góp quan trọng cho quê hương Việt Nam. NVNONN không chỉ đóng góp về vật chất, thông qua nguồn kiều hối hay đầu tư tài chính, mà còn đóng góp về tri thức và chất xám.

Mỗi năm có khoảng 300-400 lượt giảng viên NVNONN về nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu khoa học. NVNONN cũng phát huy tinh thần tương thân tương ái truyền thống của dân tộc trong các hoạt động thiện nguyện. Chỉ tính trong đợt bão lũ năm nay, cộng đồng NVNONN đã đóng góp hơn 40 tỷ đồng để hỗ trợ đồng bào trong nước chịu ảnh hưởng bởi thiên tai.

Ngoài ra, sự gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và Nhân dân trong nước với đồng bào ở nước ngoài ngày càng được củng cố, chặt chẽ và thực chất hơn. Việc hoàn thiện, sửa đổi hệ thống pháp luật tạo điều kiện, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của NVNONN cũng đã được thực hiện trong thời gian qua.

Một chuyển biến quan trọng là Đảng và Nhà nước không chỉ coi kiều bào là người thụ hưởng, mà còn khuyến khích kiều bào tham gia vào quá trình xây dựng chủ trương, chính sách lớn của đất nước. Ví dụ, tới nay đã có hơn 2.000 ý kiến của kiều bào đóng góp cho Văn kiện Đại hội Đảng lần thứ XIV.

Đảng và Nhà nước cũng đã tạo điều kiện để thu hút và phát huy nguồn lực của cộng đồng NVNONN, nhưng với những cách tiếp cận mới, hướng tới trọng dụng người tài.

"Trọng dụng tức là trao quyền, tạo điều kiện cho họ có môi trường làm việc tốt nhất, được cống hiến hiệu quả nhất", Thứ trưởng Lê Thị Thu Hằng nhấn mạnh.

Ngoài ra, việc giữ gìn, tôn vinh các giá trị văn hóa Việt, đặc biệt là tiếng Việt, đã có sự thay đổi lớn. Đảng và Nhà nước đã có các chương trình, chính sách nhằm thúc đẩy hiệu quả của các chương trình dạy tiếng Việt cho NVNONN.

Đến nay, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã tiếp nhận 60 báo cáo tổng kết, 20 tham luận chuyên đề, với 180 đề xuất, kiến nghị từ các ban, bộ, ngành, địa phương (trong đó có các cơ quan báo chí chủ chốt). Ủy ban cũng đã tổng hợp báo cáo, tham mưu, kiến nghị của 98 cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài; đồng thời tổ chức 5 tọa đàm, hội thảo chuyên đề phục vụ rà soát, đánh giá toàn diện công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài thời gian qua, làm cơ sở tham mưu phương hướng lớn trong giai đoạn tới.