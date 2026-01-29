Thủ tướng Phạm Minh Chính hội kiến Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa

Đây là lần đầu tiên ông Antonio Costa thăm Việt Nam trên cương vị Chủ tịch Hội đồng châu Âu. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ Việt Nam và EU phát triển tốt đẹp sau hơn 35 năm thiết lập quan hệ ngoại giao.

Tại đại sảnh Trụ sở Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã mời ông Antonio Costa xem triển lãm ảnh về mối quan hệ và thành tựu phát triển giữa Việt Nam và Liên minh châu Âu những năm qua.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa bắt tay, chụp ảnh chung tại sảnh lớn trụ sở Văn phòng Chính phủ.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa bước vào cuộc hội đàm.

Hiện EU là đối tác thương mại lớn thứ 4, thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 và thị trường nhập khẩu lớn thứ 5 của Việt Nam. Việt Nam là đối tác thương mại lớn thứ 16 của EU và lớn nhất trong ASEAN.

EU là một trong những nhà cung cấp viện trợ lớn cho Việt Nam. Trong giai đoạn 2021 - 2024, EU cam kết viện trợ không hoàn lại cho Việt Nam 210 triệu euro, ưu tiên ba lĩnh vực: kinh tế số, kinh tế tuần hoàn và thích ứng với biến đổi khí hậu; doanh nghiệp có trách nhiệm và kỹ năng được nâng cao, tạo việc làm thỏa đáng; tăng cường quản trị, nhà nước pháp quyền và cải cách thể chế

Chuyến thăm thể hiện sự ghi nhận và đánh giá cao của EU đối với đường lối đối ngoại đúng đắn, độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ quốc tế của Việt Nam.

Chuyến thăm đồng thời khẳng định vị thế, uy tín ngày càng cao của Việt Nam trên trường quốc tế, đặc biệt với tư cách là một đối tác quan trọng của EU tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Ông António Costa cũng là nhà lãnh đạo EU có sự quan tâm sâu sắc tới Việt Nam, thể hiện qua cuộc điện đàm trực tiếp với Tổng Bí thư Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, cũng như thư chúc mừng gửi lãnh đạo Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Quốc khánh.

Trước đó, vào trưa cùng ngày, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa đã tới thăm dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 3, công trình được Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB) đồng tài trợ.

Đại sứ Pháp tại Việt Nam Olivier Brochet cũng có mặt, cùng trao đổi với Chủ tịch Hội đồng châu Âu António Costa trong chuyến thăm dự án tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 3.

Tuyến đường sắt đô thị Hà Nội số 3, nối từ ga Nhổn đến ga Hà Nội, là một trong những dự án giao thông trọng điểm của Thủ đô, được kỳ vọng góp phần giảm ùn tắc, nâng cao hiệu quả vận tải công cộng và cải thiện chất lượng môi trường đô thị.