Chủ tịch Đà Nẵng kêu gọi đấu tranh, chống tội phạm trên không gian mạng

Ngày 22/9, ông Phạm Đức Ấn, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, đã có thư gửi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, người lao động và nhân dân tham gia tuyên truyền, đấu tranh phòng, chống tội phạm trên không gian mạng.

Trong thư kêu gọi, ông Phạm Đức Ấn cho rằng thời gian qua, cả nước nói chung và thành phố Đà Nẵng nói riêng, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật trên không gian mạng có xu hướng gia tăng với sự xuất hiện của nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi, gây thiệt hại lớn về tài sản, gây bức xúc trong nhân dân.

Các đối tượng tạo nhóm VIP trên mạng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản bị Công an thành phố Đà Nẵng bắt giam ngày 19/9 (Ảnh: Công an Đà Nẵng).

Các hoạt động phạm pháp ngày càng phổ biến, như đánh bạc trực tuyến, tín dụng đen, mua bán chất cấm, mua bán dữ liệu cá nhân, thao túng tâm lý qua điện thoại nhằm hướng dẫn nạn nhân (một kiểu bắt cóc online) thực hiện các hành vi phục vụ cho mục đích chiếm đoạt tiền của nạn nhân, gia đình nạn nhân...

Dự báo của thành phố Đà Nẵng, thời gian tới tình hình tội phạm trên không gian mạng tiếp tục diễn biến phức tạp.

Theo Chủ tịch thành phố Đà Nẵng, công tác đấu tranh phòng, chống loại tội phạm này cần tiếp tục được tăng cường, không chỉ ở các cơ quan thi hành pháp luật mà còn ở việc nâng cao nhận thức cộng đồng, giúp người dân chủ động bảo vệ tài sản và thông tin cá nhân, quan trọng nhất là nhận thức, ý thức trách nhiệm phòng, chống tội phạm của mỗi người dân.

“Với quyết tâm đẩy lùi tội phạm trên không gian mạng, góp phần xây dựng không gian mạng an ninh, an toàn, lành mạnh, thành phố kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân Đà Nẵng nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm, chủ động phòng ngừa, tích cực phát hiện, tố giác và tham gia đấu tranh chống tội phạm trên không gian mạng”, trích thư kêu gọi của Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng.

Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng nhấn mạnh phương châm “Tự phòng, tự quản, tự bảo vệ” và tinh thần “Mỗi người dân là một chiến sĩ bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Chủ tịch Đà Nẵng cũng yêu cầu khi phát hiện có dấu hiệu tội phạm trên không gian mạng, bất cứ ai cũng có thể cung cấp thông tin cho lực lượng công an qua số điện thoại 02363.955.995 (Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố), đường dây nóng 0694.260.319 (Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm công nghệ cao) hoặc 0694.260.113 (Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố)…