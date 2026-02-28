Chủ nhà tử vong trong vụ cháy rạng sáng

Ngày 28/2, trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Công Trung, Chủ tịch UBND xã Nghĩa Đồng, cho biết vụ cháy xảy ra tại nhà riêng của anh P. V.D. ở xóm Tân Bình.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 5h30 cùng ngày, người dân xóm Tân Bình phát hiện khói và lửa bốc lên dữ dội từ căn nhà cấp bốn của gia đình anh D. Ngọn lửa nhanh chóng bao trùm phần lớn diện tích ngôi nhà, kèm theo nhiều tiếng nổ nhỏ nghi do các vật dụng sinh hoạt phát nổ trong quá trình cháy.

Ngồi nhà anh D. cháy lúc rạng sáng (Ảnh: Nguyễn Phê).

Phát hiện sự việc, người dân xung quanh đã hô hoán, sử dụng bình chữa cháy mini và nước sinh hoạt để dập lửa, đồng thời báo cho chính quyền địa phương và lực lượng chức năng. Tuy nhiên, do đám cháy bùng phát nhanh, việc tiếp cận cứu hộ gặp nhiều khó khăn.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Nghĩa Đồng cùng các đơn vị nghiệp vụ của tỉnh Nghệ An đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, tổ chức chữa cháy và phong tỏa khu vực đảm bảo an toàn.

Đám cháy được khống chế sau đó, song anh P.V.D. không qua khỏi. Vụ hỏa hoạn cũng gây thiệt hại lớn về tài sản khi nhiều vật dụng trong gia đình bị thiêu rụi hoàn toàn.

Nguyên nhân vụ cháy đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.