Chủ khu du lịch ở Lâm Đồng cứu nhiều người trong vụ lật xe khách

Ngày 22/5, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười đã ký quyết định tặng bằng khen ông Nguyễn Quả, công dân xã Hòa Thắng, vì có hành động dũng cảm cứu người bị tai nạn giao thông hôm 6/4, tại Km16+300 đường ĐT715, thuộc thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng.

Ông Nguyễn Quả, người cứu nhiều nạn nhân vụ lật xe khách ở Lâm Đồng (Ảnh: Công Lý).

Trước đó, khoảng 15h30 ngày 6/4, ô tô khách do tài xế Trần Thanh Sơn lái trên đường ĐT715, theo hướng Mũi Né - Phan Rí. Khi đến thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng, xe bất ngờ chuyển hướng rồi lao xuống vực.

Vụ tai nạn làm 4 người tử vong, 10 người khác bị thương phải nhập viện cấp cứu.

Nhận tin báo vụ việc, ông Nguyễn Quả cùng nhân viên công ty lái 2 xe cứu thương đến hiện trường tham gia cứu người. Chứng kiến nhiều nạn nhân bị thương nặng, hoảng loạn sau tai nạn, ông tiếp tục gọi người nhà lái ô tô cá nhân hỗ trợ đưa nạn nhân đi cấp cứu.

Cùng với người dân địa phương, ông Nguyễn Quả đưa các nạn nhân bị thương về trạm y tế xã để sơ cứu, sau đó chuyển những trường hợp nặng đến bệnh viện để điều trị.

Hiện trường vụ lật xe khách hôm 6/4 ở Lâm Đồng (Ảnh: Trần Nguyên).

Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng Nguyễn Công Lý cho biết, hành động dũng cảm, kịp thời của ông Nguyễn Quả đã góp phần hỗ trợ lực lượng chức năng triển khai công tác cứu hộ thuận lợi hơn, hạn chế thiệt hại về người trong vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng này.

Ông Nguyễn Quả là chủ một khu du lịch trên địa bàn xã Hòa Thắng. Thời gian qua, ông nhiều lần lái xe cứu thương “0 đồng” hỗ trợ các trường hợp bị tai nạn giao thông.

Trong đợt mưa lũ cuối năm 2025, ông Quả cùng nhân viên công ty lái mô tô nước thực hiện nhiều đợt hỗ trợ người dân vùng lũ di chuyển đến nơi an toàn.