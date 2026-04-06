Tình trạng đăng kiểm của xe khách gặp nạn ở Lâm Đồng khiến 4 người chết

Liên quan đến vụ tai nạn xe khách khiến 4 người chết, 10 người bị thương ở Lâm Đồng, nhà chức trách đã có thông tin sơ bộ về tình trạng kỹ thuật của phương tiện.

Theo thông tin từ cơ sở dữ liệu về đăng kiểm, chiếc xe gặp nạn là ô tô khách 29 chỗ, nhãn hiệu Hyundai County, sản xuất năm 2010.

Lần đăng kiểm gần nhất vào ngày 24/1 với chu kỳ kiểm định 3 tháng, hết hạn vào ngày 24/4.

Chiếc xe khách biển số 86H-045.xx gặp nạn tại hiện trường (Ảnh: Văn Phú).

Chủ phương tiện là ông P.T.N., địa chỉ tại thôn Thanh Lương, xã Phan Rí Cửa, tỉnh Lâm Đồng. Chiếc xe được sử dụng với chức năng kinh doanh vận tải.

Như Dân trí thông tin, lúc 15h30 ngày 6/4, một xe khách chở 16 người gặp tai nạn trên đường ĐT716, đoạn qua khu du lịch Bàu Trắng (xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng).

Ô tô đang chạy trên đường thì đột ngột chuyển hướng, lao xuống vực. Theo ghi nhận ban đầu, 4 người được xác định tử vong, 10 nạn nhân được đưa đi cấp cứu.

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị liên quan xử lý hậu quả, điều tra vụ việc.