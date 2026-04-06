4 thợ lặn ở cùng xã tử nạn trong vụ xe khách lao xuống vực ở Lâm Đồng

Hiện trường vụ tai nạn xe khách khiến 4 người tử vong ở Lâm Đồng

Tối 6/4, ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, cùng đại diện các cơ quan, đơn vị trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận thăm hỏi các nạn nhân vụ tai nạn xe khách trên đường ĐT716 (xã Hòa Thắng).

Ông Nguyễn Hồng Hải trao tiền hỗ trợ đến người thân của các nạn nhân với mức 5 triệu đồng/trường hợp tử vong, 2 triệu đồng/người bị thương. Lãnh đạo UBND xã Hòa Thắng cũng trao 3 triệu đồng/trường hợp tử vong; 1 triệu đồng/người bị thương.

Tại Bệnh viện Đa khoa Bình Thuận, nơi các nạn nhân đang được cấp cứu, nhiều người thân không giấu được sự bàng hoàng, đau xót. Nhiều gia đình có hoàn cảnh khó khăn, người gặp nạn là lao động chính, đi biển mưu sinh.

Ông Nguyễn Hồng Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng, thăm nạn nhân điều trị tại bệnh viện (Ảnh: Trần Nguyên).

Ông Nguyễn Trọng Du (SN 1981, cha của Nguyễn Trọng Hòa, nạn nhân đang được cấp cứu) cho biết, anh Hòa là con trai duy nhất của gia đình. Vì cuộc sống khó khăn, con trai ông phải theo nghề lặn biển để kiếm sống.

“Xảy ra vụ việc hôm nay, gia đình chúng tôi rất đau lòng. May mắn là con trai tôi vẫn giữ được mạng sống”, ông Du nói.

Liên quan vụ việc, chiều cùng ngày, cơ quan chức năng đã đưa tài xế Trần Thanh Sơn (SN 1988, trú tỉnh Cà Mau) về trụ sở Công an xã Hòa Thắng để phục vụ điều tra. Kết quả, tài xế không có nồng độ cồn trong hơi thở, âm tính với chất ma túy.

Trước đó, như Dân trí đưa tin, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 15h30 ngày 6/4, trên tuyến đường qua thôn Hồng Lâm, xã Hòa Thắng.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh: Lê Trang).

Ô tô khách biển số 86H-045.xx do tài xế Trần Thanh Sơn điều khiển, lưu thông hướng Mũi Né - Phan Rí, đến địa điểm trên đột ngột chuyển hướng, lao xuống vực bên đường. Tai nạn làm 4 người tử vong, 10 người phải nhập viện cấp cứu.

4 người tử vong gồm: Đỗ Văn Hải, SN 2004, trú tại thôn Hiệp Đức 2, xã Phan Rí Cửa; Nguyễn Văn Cường, SN 2003, trú tại thôn Hà Thuỷ 1, xã Phan Rí Cửa; Nguyễn Văn Đạt, SN 2013, trú tại thôn Hà Thuỷ 1, xã Phan Rí Cửa; Nguyễn Tấn Khoa, SN 2000, trú tại thôn Hà Thuỷ 3, xã Phan Rí Cửa.

Trong số 10 nạn nhân nhập viện cấp cứu, 4 người bị gãy chân, tay, số còn lại bị thương phần mềm các mức độ khác nhau.

Nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra.