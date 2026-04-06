Xe khách biến dạng sau cú lao xuống vực khiến 4 người tử vong ở Lâm Đồng

Hiện trường vụ tai nạn xe khách khiến 4 người tử vong ở Lâm Đồng (Video: Trương Khởi - An Khả).

Vụ tai nạn xảy ra vào 15h30 ngày 6/4, trên tuyến đường ĐT716, đoạn thuộc xã Hòa Thắng, tỉnh Lâm Đồng (vùng Bình Thuận cũ) làm 4 người tử vong, 10 người khác bị thương (Ảnh: Lê Trang).

Theo thông tin ban đầu, thời gian trên, tài xế (chưa rõ lai lịch) điều khiển ô tô khách mang biển số 86H-045.xx lưu thông trên đường ĐT716. Khi chạy đến gần Khu du lịch Bàu Trắng, ô tô đột ngột chuyển hướng, lao xuống vực (Ảnh: Văn Phú).

Thời điểm tai nạn, những người có mặt tại hiện trường đưa các nạn nhân ra khỏi ô tô, di chuyển đến trung tâm y tế gần đó cấp cứu (Ảnh: Văn Phú).

Sau khi lao xuống vực bên đường, ô tô khách bị biến dạng, vỏ xe một số vị trí bị bể, rơi ra ngoài (Ảnh: Lê Trang).

Nhận tin báo, lực lượng Công an tỉnh Lâm Đồng có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng các đơn vị liên quan xử lý hậu quả, điều tra làm rõ vụ việc (Ảnh: Văn Phú).

Ô tô khách bị tai nạn được lực lượng chức năng cẩu, di chuyển khỏi hiện trường (Ảnh: Văn Phú).

Được biết, ô tô gặp nạn là xe 29 chỗ ngồi. Thời điểm bị tai nạn, trên phương tiện này có tổng cộng 16 người (Ảnh: Văn Phú).

Tai nạn gây tổn thất nghiêm trọng về người khiến cư dân địa phương hoang mang (Ảnh: Văn Phú).