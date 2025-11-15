Chủ bãi tập kết vật liệu trái phép bị phạt 27,5 triệu đồng

Ngày 15/11, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, lực lượng liên ngành thuộc Cục và các đơn vị chức năng vừa lập biên bản xử phạt 27,5 triệu đồng với anh N.M.L. (SN 1988, trú tại tỉnh Hưng Yên) do có hành vi tổ chức cho phương tiện vào neo đậu tại vị trí chưa được công bố, cấp phép.

Cảnh sát cũng lập biên bản xử phạt anh P.T.K. 15 triệu đồng vì neo đậu phương tiện để xếp dỡ hàng hóa tại vị trí không được cấp phép.

Bãi tập kết vật liệu bị lực lượng liên ngành kiểm tra (Ảnh: Cục CSGT).

Theo Cục CSGT, vào sáng 14/11, trong quá trình triển khai kế hoạch phối hợp liên ngành bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa, Cục CSGT và các đơn vị chức năng đã phát hiện một bến bãi tập kết vật liệu xây dựng hoạt động không phép trên tuyến sông Trà Lý, đoạn qua tỉnh Hưng Yên.

Khoảng 8h30 cùng ngày, tổ công tác kiểm tra khu vực bốc dỡ vật liệu tại km31 bờ phải sông Trà Lý, thuộc phường Trần Lãm (Hưng Yên).

Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện bãi trung chuyển hàng hóa do anh N.M.L. đứng ra tổ chức. Một phương tiện thủy nội địa số đăng ký VP-2699 đang neo đậu, bốc dỡ cát lên ô tô.

Theo cảnh sát, phương tiện VP-2699 có trọng tải toàn phần 2.236 tấn, thuộc sở hữu của ông Đ.V.M. (quê Phú Thọ), do anh P.T.K. làm thuyền trưởng. Tổ công tác xác định thuyền trưởng K. đã xuất trình đầy đủ giấy tờ, chứng chỉ chuyên môn và hồ sơ chứng minh nguồn gốc hàng hóa theo quy định.

Tuy nhiên, đối với bến bãi tập kết vật liệu, anh N.M.L. không cung cấp được bất kỳ loại giấy tờ nào chứng minh việc được cấp phép hoạt động cảng, bến thủy nội địa hay khu neo đậu.