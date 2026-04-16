Chốt số phận của đơn vị thi công liên tục chậm tiến độ ở Huế

Ngày 15/4, ông Hoàng Việt Cường, Chánh Văn phòng UBND thành phố Huế, cho biết lãnh đạo thành phố đã thống nhất chủ trương chấm dứt hợp đồng thi công gói thầu số 28 với Công ty cổ phần 479 Hòa Bình do vi phạm nghiêm trọng hợp đồng.

Gói thầu thuộc dự án đầu tư xây dựng chương trình phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần Thừa Thiên Huế, gồm các hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ; xây dựng đường 100m nối 2 khu A và B cùng cầu qua sông Như Ý, đều nằm trên địa bàn phường Vỹ Dạ.

Dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ bị chậm tiến độ kéo dài (Ảnh: Cao Tiến).

Chủ đầu tư và đơn vị tư vấn giám sát đang rà soát, kiểm tra khối lượng công việc trên hiện trường để có cơ sở pháp lý chấm dứt hợp đồng thi công, tuyển chọn nhà thầu mới.

Theo ghi nhận của phóng viên, lực lượng thi công vẫn có mặt tại công trường đúc dầm cầu Vỹ Dạ, tiếp tục hoàn thiện lề bộ hành, lan can, bệ đỡ cột đèn chiếu sáng tại cầu vượt sông Như Ý.

Như Dân trí đã đưa tin, tháng 11/2025, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chương trình phát triển các đô thị loại II - dự án thành phần Thừa Thiên Huế đã xử phạt hành chính 1,5 tỷ đồng đối với Công ty cổ phần 479 Hòa Bình do liên tục chậm tiến độ tại gói thầu số 28.

Gói thầu này có giá trị hơn 109 tỷ đồng, được khởi công từ tháng 7/2021 và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2024, tuy nhiên tiến độ thi công liên tục bị chậm. Chủ đầu tư đã nhiều lần gia hạn thời gian thi công nhưng công trình vẫn chưa thể về đích như kỳ vọng.

Hạng mục cầu vượt sông Như Ý vẫn còn dang dở (Ảnh: Cao Tiến).

Tại cuộc họp rà soát tiến độ ngày 27/2, nhà thầu cam kết hoàn thành toàn bộ công trình trước ngày 30/6. Tuy nhiên, qua kiểm tra thực tế, chủ đầu tư ghi nhận trong khoảng thời gian kéo dài từ sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, các hoạt động thi công tiếp tục bị đình trệ, chỉ huy trưởng công trường thường xuyên vắng mặt.

Ngày 16/3, Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng chương trình phát triển các đô thị loại II - dự án thành phần Thừa Thiên Huế đã có văn bản xin ý kiến chấm dứt hợp đồng thi công với nhà thầu này.

Sau khi có thông tin đề nghị chấm dứt hợp đồng, nhà thầu đã đưa lực lượng thi công trở lại làm việc tại các hạng mục trong gói thầu. Tuy nhiên, đại diện chủ đầu tư khẳng định sẽ hoàn tất thủ tục để chấm dứt hợp đồng thi công.

Chủ đầu tư dự kiến lựa chọn nhà thầu mới vào tháng 6 để hoàn thiện khối lượng công việc còn lại, trị giá khoảng 20 tỷ đồng, với mục tiêu hoàn thành các công trình trong tháng 1/2027.