Nhà thầu bị phạt 1,5 tỷ đồng do chậm tiến độ vẫn thi công ì ạch

Cầu Vỹ Dạ, bắc qua sông Như Ý được xây dựng từ năm 1998 nối đường Phạm Văn Đồng và đường Bà Triệu, nay thuộc địa bàn phường Vỹ Dạ, thành phố Huế.

Tháng 7/2021, gói thầu số 28, bao gồm nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ; xây dựng đường 100m nối 2 khu A và B cùng cầu qua sông Như Ý tại khu đô thị An Vân Dương, chính thức khởi công. Gói thầu nằm trong dự án Chương trình Phát triển các đô thị loại II (các đô thị xanh) - dự án thành phần Thừa Thiên Huế.

Gói thầu có giá trị hợp đồng hơn 109 tỷ đồng, do Công ty cổ phần 479 Hòa Bình thi công. Theo kế hoạch ban đầu, các công trình phải hoàn thành vào tháng 6/2024, tuy nhiên chủ đầu tư đã phải gia hạn thời gian thi công do dự án chậm tiến độ.

Tháng 11/2025, Công ty cổ phần 479 Hòa Bình bị chủ đầu tư xử phạt hành chính số tiền lên đến hơn 1,5 tỷ đồng do liên tục chậm tiến độ khi thực hiện gói thầu số 28.

Ông Võ Văn Việt, Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị xanh - dự án thành phần Thừa Thiên Huế (thuộc Sở Tài chính thành phố Huế), cho biết số tiền phạt sẽ trừ trực tiếp trong hồ sơ nghiệm thu thanh toán khối lượng hoàn thành của gói thầu.

Chủ đầu tư cũng yêu cầu nhà thầu cam kết hoàn thành đường 100m và cầu qua sông Như Ý trước ngày 30/1, cầu Vỹ Dạ trước ngày 30/6. Tuy nhiên, sau khi bị phạt do vi phạm hợp đồng, nhà thầu vẫn thi công cầm chừng, làm việc ì ạch.

Tại thời điểm nhà thầu bị xử phạt, giá trị giải ngân của gói thầu đạt hơn 75 tỷ đồng, tương đương 66,26% giá trị hợp đồng. Đến nay, giá trị giải ngân đạt hơn 80 tỷ đồng, tương đương 71,19%, tăng hơn 5,5 tỷ đồng.

Ngày 27/2, Sở Tài chính thành phố Huế tổ chức cuộc họp với các bên liên quan để rà soát tiến độ. Sau cuộc họp, nhà thầu trình tiến độ thi công từ ngày 1/3 đến 30/6 rõ ràng với 5 hạng mục. Tuy nhiên, theo Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị xanh - dự án thành phần Thừa Thiên Huế, trong 5 hạng mục mà nhà thầu cam kết triển khai, đến nay chỉ có 1 hạng mục đạt tiến độ. Các hạng mục còn lại đều chưa đáp ứng yêu cầu.

Trên công trường thi công mở rộng cầu Vỹ Dạ vắng bóng công nhân, máy móc, vật liệu được phủ bạt.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Chương trình phát triển các đô thị xanh - dự án thành phần Thừa Thiên Huế, thời gian qua nhà thầu chỉ cử đại diện vào Huế họp, tại các khu vực công trường đúc 14 phiến dầm T33m còn lại và các dầm ngang, bản mặt cầu, doanh nghiệp chưa huy động cán bộ và công nhân đến công trường. Vật liệu cốt thép cũng chưa được cấp đến công trường. Đây là các nhiệm vụ dài nhất trong tiến độ dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ và không còn thời gian dự trữ để kéo dài thêm.

Nhà thầu đưa ra tiến độ đúc 14 phiến dầm T33m còn lại từ ngày 1/3, cam kết hoàn thành trong vòng 80 ngày. Theo chủ đầu tư, tốc độ 6 ngày/dầm là mục tiêu khó khăn, nhà thầu cần tranh thủ từng ngày.

Nhằm phục vụ dự án mở rộng cầu Vỹ Dạ, tuyến đường Hàn Mặc Tử, đoạn bên dưới cầu Vỹ Dạ đã bị rào chắn trong nhiều năm, gây ảnh hưởng không nhỏ đến việc đi lại của người dân. Trước đó, tại hạng mục nâng cấp, mở rộng cầu Vỹ Dạ, nhà thầu đã dừng thi công trong khoảng thời gian kéo dài do vướng mắc giải phóng mặt bằng.

Hiện chỉ có hạng mục đường 2 đầu cầu Vỹ Dạ được thi công trở lại từ ngày 4/3. Hạng mục này do nhà thầu phụ của Công ty cổ phần 479 Hòa Bình thi công.

Tại công trình đường 100m nối 2 khu A và B cùng cầu qua sông Như Ý tại khu đô thị An Vân Dương, phường Vỹ Dạ, nhà thầu cam kết thi công các hạng mục còn lại từ ngày 1/3 và phấn đấu hoàn thành vào ngày 21/3.

Công trình gồm 2 đơn nguyên cầu tách biệt và đã thông xe từ trước Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Tuy nhiên, đến nay cả 2 đơn nguyên chưa hoàn thành xây dựng, trên công trường vẫn vắng bóng người thi công.

Dọc mép cầu hiện chưa có lan can bảo vệ và hệ thống chiếu sáng, nhiều đầu sắt nhọn lộ thiên tiềm ẩn nguy hiểm cho người tham gia lưu thông trên tuyến, nhất là vào ban đêm.

Ngay đầu cầu vượt sông Như Ý là khu vực đúc dầm cầu phục vụ gói thầu số 28. Thời điểm này công trường khá im ắng.

Theo biên bản cuộc họp ngày 27/2, các bên căn cứ vào bảng tiến độ nhà thầu lập để theo dõi đến ngày 15/3. Trường hợp Nhà thầu không đảm bảo tiến độ như đã cam kết, chủ đầu tư sẽ báo cáo UBND thành phố chấm dứt hợp đồng.

Vị trí cầu Vỹ Dạ, thành phố Huế trên bản đồ (Ảnh: Google Maps).