“Chọn cán bộ có lên - có xuống, không tư duy nhiệm kỳ”

Quan điểm này được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn, Bí thư Đảng ủy Quốc hội, nhấn mạnh khi phát biểu kết thúc phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030, sáng 24/9.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội đề nghị Đảng bộ Quốc hội tiếp tục quán triệt, phát huy những vấn đề được Bộ Chính trị ghi nhận, đánh giá cao, đồng thời quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện những nội dung được Bộ Chính trị góp ý để tới đây "đã tốt rồi phải tốt hơn nữa".

Bí thư Đảng ủy Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu kết luận phiên trù bị Đại hội (Ảnh: Hồng Phong).

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh trong bối cảnh nhiều nước trên thế giới đang phải đối mặt với tình hình xung đột, phức tạp, Việt Nam vẫn duy trì được chế độ chính trị ổn định. Đây là nền tảng vững chắc để nền kinh tế Việt Nam đạt được những con số ấn tượng, với GDP khoảng 500 tỷ USD và GDP bình quân đầu người khoảng 5.000 USD, nằm trong 32 nền kinh tế đang phát triển đi lên.

Điều quan trọng khác, theo Chủ tịch Quốc hội, là việc chúng ta bảo đảm được mục tiêu tăng trưởng, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, chăm lo an sinh xã hội.

Trong thành tựu chung của đất nước, Chủ tịch Quốc hội cho biết có sự đóng góp quan trọng của Đảng bộ Quốc hội, Quốc hội.

Trong đó, Quốc hội đã tiến hành sửa đổi, bổ sung Hiến pháp và ban hành số lượng kỷ lục các luật, nghị quyết để thể chế hóa kịp thời các chủ trương, nghị quyết chiến lược của Trung ương, Bộ Chính trị, nhất là các chủ trương về sắp xếp lại đơn vị hành chính cấp tỉnh, tổ chức chính quyền địa phương theo mô hình 2 cấp…

Nhấn mạnh yêu cầu xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới, Bí thư Đảng ủy Quốc hội khẳng định, Đảng lãnh đạo toàn diện là điều kiện tiên quyết cho thắng lợi của sự nghiệp cách mạng của chúng ta.

Quán triệt công tác cán bộ là "then chốt của then chốt", Chủ tịch Quốc hội lưu ý cán bộ phải có đủ tâm, đủ tầm, đủ đức, đủ tài đủ sức và phải nhiệt huyết với công việc, với cách mạng.

Phiên trù bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I nhiệm kỳ 2025-2030 (Ảnh: Hồng Phong).

Chủ tịch Quốc hội cho rằng Đảng bộ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc, các Ủy ban, Kiểm toán Nhà nước cũng phải rà soát, chọn cán bộ "có lên, có xuống, có vào, có ra”; cán bộ không tư duy nhiệm kỳ, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống.

Bí thư Đảng ủy Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định, Đại hội đại biểu Đảng bộ Quốc hội lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có ý nghĩa hết sức quan trọng, định hình hoạt động mang tính chiến lược, thời đại của Quốc hội, dẫn dắt sự phát triển của đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Trong bối cảnh khối lượng công việc của Quốc hội ngày càng nhiều, gồm nhiều việc khó, đột xuất, phức tạp, cấp bách và chưa có tiền lệ, Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh Đảng bộ Quốc hội cần khẩn trương kiện toàn tổ chức, cán bộ ở các đơn vị trực thuộc, sắp xếp các Ban để bảo đảm tổ chức, hoạt động của Đảng bộ Quốc hội tinh gọn, hiệu quả cao.