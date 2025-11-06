Lần đầu tiên TPHCM cho phép chính quyền đầu tư mạo hiểm vào công nghệ

Hội nghị Thượng đỉnh Đổi mới Sáng tạo Việt Nam 2025 (Vietnam Innovation Summit - VIS 2025) diễn ra sáng nay (6/11) tại TPHCM.

Ông Lâm Đình Thắng - Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TPHCM - cho biết, đổi mới sáng tạo không chỉ nằm trong các viện nghiên cứu, mà phải len vào từng doanh nghiệp, từng cộng đồng, từng cá nhân.

"Mỗi doanh nhân, mỗi start up, mỗi nhà khoa học, mỗi công chức đổi mới một phần trong cách nghĩ, cách làm… tất cả hợp thành dòng chảy sáng tạo không ngừng, tạo nên sức bật mới cho kinh tế Thành phố và đất nước", ông bày tỏ.

"Đổi mới sáng tạo không chỉ là thông điệp đẹp mà là cam kết hành động"

Lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM khẳng định đổi mới sáng tạo đang trở thành trụ cột quan trọng trong mô hình tăng trưởng mới của thành phố, cùng với kinh tế số và kinh tế xanh.

Theo ông Lâm Đình Thắng, TPHCM đang đẩy mạnh mô hình Quỹ đầu tư địa phương theo Nghị định 26/2025 của Chính phủ. Lần đầu tiên cho phép chính quyền chủ động huy động, quản lý và đầu tư mạo hiểm cho các dự án công nghệ, khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo. Bên cạnh đó, thành phố cũng đang đẩy mạnh thử nghiệm các cơ chế sandbox trong lĩnh vực fintech, năng lượng xanh, logistics thông minh và trí tuệ nhân tạo.

“Chủ đề xây dựng cầu nối cho đổi mới sáng tạo và tăng trưởng bền vững không chỉ là thông điệp đẹp mà là cam kết hành động. Thành phố sẽ tiếp tục đóng vai trò chính quyền kiến tạo, đồng hành, phục vụ”, ông Thắng nhấn mạnh.

Ông Lâm Đình Thắng, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM (Ảnh: BTC VIS 2025).

Để làm được điều đó, Sở sẽ tiếp tục hoàn thiện thể chế, chính sách thuận lợi cho đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp; Đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng cho nghiên cứu - ươm tạo - thương mại hoá kết quả nghiên cứu; Tăng cường hợp tác quốc tế, thu hút tài năng, vốn và công nghệ và lan tỏa văn hóa đổi mới sáng tạo trong mọi lĩnh vực - từ doanh nghiệp đến cộng đồng, từ nhà trường đến chính quyền cơ sở.

Doanh nghiệp chung tay hành động

Tiếp nối phát biểu của lãnh đạo Sở Khoa học và Công nghệ TPHCM, ông Huỳnh Công Thắng - Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành InnoLab Asia - kiến nghị: “Phải làm sao không ai đổi mới một mình, và không ai nên bị bỏ lại phía sau”.

Theo ông, muốn đổi mới sáng tạo trở thành động lực tăng trưởng thực sự, chúng ta cần những cây cầu - giữa start up và doanh nghiệp lớn, giữa trường đại học và ngành công nghiệp, giữa chính sách và thị trường, và trên hết - giữa Việt Nam và mạng lưới đổi mới toàn cầu.

Bà Nguyễn Thị Hồng Vân, Giám đốc điều hành, Đồng sáng lập CNV Consulting, bổ sung, hiện nay, kinh tế tư nhân đóng góp khoảng 51% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo ra hơn 40 triệu việc làm.

Dựa trên những con số này, cho thấy doanh nghiệp tư nhân đã trở thành động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam. Vì vậy, họ đóng một vai trò cực kỳ quan trọng trong việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo và góp phần rất lớn vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh của Việt Nam.

Theo bà Vân, khối doanh nghiệp này là những đơn vị tiên phong trong việc áp dụng các công nghệ mới, cải tiến quy trình sản xuất, và đưa ra các sản phẩm, dịch vụ đột phá, đáp ứng nhu cầu thay đổi không ngừng của thị trường.

Để phát huy tối đa tiềm năng của khối doanh nghiệp tư nhân, bà Vân cho rằng Việt Nam cần cải thiện các chính sách hỗ trợ, như cơ sở hạ tầng và dịch vụ tài chính, cũng như tạo ra một môi trường kinh doanh minh bạch, công bằng, và thúc đẩy doanh nghiệp tư nhân đầu tư vào nghiên cứu và phát triển (R&D).

Các chuyên gia cùng cho rằng có 3 con đường chính để đổi mới sáng tạo.

Thứ nhất là thúc đẩy đổi mới sáng tạo thông qua khoa học công nghệ và chuyển đổi số - phân tích vai trò của khoa học và công nghệ trong chiến lược phát triển kinh tế Việt Nam đến năm 2030, với các chủ đề sở hữu trí tuệ, dòng vốn và khung thể chế.

Thứ hai là khơi thông nguồn lực tư nhân, kiến tạo tài chính cho nền kinh tế đổi mới.

Thứ ba là bứt phá đổi mới từ hạ tầng thông minh đến thị trường toàn cầu, trong đó nhấn mạnh năng lực cạnh tranh mới của Việt Nam trong chuỗi giá trị toàn cầu và chính sách sở hữu trí tuệ trong thời đại AI.