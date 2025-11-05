Chợ Bình Dương cháy dữ dội trong đêm

Ngày 5/11, lãnh đạo Đảng ủy xã Bình Dương (tỉnh Gia Lai) cho biết đến 2h cùng ngày, các lực lượng chức năng đã khống chế hoàn toàn vụ cháy chợ Bình Dương xảy ra khuya ngày 4/11.

Chợ Bình Dương ở Gia Lai cháy dữ dội trong đêm (Video: Nha khoa Thái Linh - Phù Mỹ muôn màu).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23h ngày 4/11, người dân phát hiện khói bốc lên từ khu vực phía Tây chợ Bình Dương (xã Bình Dương), sau đó ngọn lửa lan nhanh và bốc lên cuồn cuộn.

Trong đám cháy liên tục xuất hiện nhiều tiếng nổ, được cho là từ các bình gas do tiểu thương sử dụng trong sinh hoạt. Nhiều tiểu thương bật khóc khi chứng kiến toàn bộ vốn liếng làm ăn bị thiêu rụi.

Chợ Bình Dương ở Gia Lai cháy dữ dội trong đêm (Ảnh: Phan Nam).

Nhận tin báo, ngành chức năng huy động nhiều lực lượng gồm cảnh sát chữa cháy, dân quân, công an viên, tiểu thương cùng nhân dân tham gia dập lửa.

Đến khoảng 2h ngày 5/11, vụ cháy cơ bản được khống chế hoàn toàn.

Kết quả xác minh ban đầu, vụ cháy xảy ra không gây ảnh hưởng về người nhưng thiệt hại lớn về tài sản.

Theo báo cáo ban đầu của Ban Quản lý chợ Bình Dương, vụ cháy gây thiệt hại đến chủ của 86 ki ốt tại chợ. Diện tích bị cháy khoảng 800/14.200m2, chưa rõ nguyên nhân vụ cháy.