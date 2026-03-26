Chim lạ bay vào nhà, người đàn ông giao nộp cho công an

Ngày 26/3, Công an phường An Khê (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Hạt Kiểm lâm khu vực An Khê tiếp nhận cá thể chim diều hoa Miến Điện do anh Nguyễn Phúc Nguyên (SN 1997, trú tại phường An Khê, Gia Lai) tự nguyện giao nộp.

Theo anh Nguyên, sáng 25/3, trong lúc dọn dẹp, anh phát hiện con chim lạ có kích thước lớn, lông màu đen nâu, bay vào nhà. Sau khi tìm hiểu thông tin, anh nhận định đây là loài diều hoa Miến Điện quý hiếm.

Cá thể chim diều hoa Miến Điện được anh Nguyên phát hiện bay vào nhà (Ảnh: Công an phường An Khê).

Nhận thức đây là động vật hoang dã cần được bảo vệ, anh Nguyên đã chủ động liên hệ với cơ quan chức năng để bàn giao.

Theo Hạt Kiểm lâm khu vực An Khê, chim diều hoa Miến Điện có tên khoa học là Spilornis cheela, thuộc nhóm IIB, trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm. Loài chim này cũng được Liên minh Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế xếp vào danh sách các loài bị đe dọa từ năm 2016.