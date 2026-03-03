Chiến sĩ biên phòng múa võ, nằm bàn chông, đập đá trên bụng

Ngày 2/3, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ ra quân huấn luyện năm 2026. Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao trong thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Đại tá Đoàn Sinh Hoà, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị quán triệt mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Quân khu 4, mệnh lệnh huấn luyện chiến đấu của Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, phổ biến nhiệm vụ huấn luyện chiến đấu năm 2026.

Dịp này, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị cũng phát động phong trào thi đua trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện năm 2026 với chủ đề “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”.

Cán bộ, chiến sĩ các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị tham gia diễu duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện năm 2026.

Tại buổi ra quân huấn luyện, cán bộ, chiến sĩ các đơn vị thuộc Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đã có màn biểu diễn các nội dung võ thuật đối kháng, khí công và trình diễn chó nghiệp vụ.

Cán bộ, chiến sĩ Đại đội Trinh sát - Cơ giới 1, Phòng Tham mưu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị biểu diễn 45 thế võ kết hợp.

Nội dung khí công do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị biểu diễn.

Các chiến sĩ thực hiện màn nằm bàn chông, đập đá trên bụng đầy mãn nhãn, thể hiện sức mạnh, bản lĩnh và quá trình rèn luyện bền bỉ, nghiêm túc, qua đó cho thấy ý chí kiên cường và khả năng chịu đựng cao của người lính trong môi trường huấn luyện khắc nghiệt.

Nữ chiến sĩ chiến đấu với đối tượng có hung khí trong một tình huống giả định.

Nội dung trình diễn chó nghiệp vụ do Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị đảm nhiệm, thể hiện khả năng huấn luyện bài bản, sự phối hợp nhịp nhàng giữa cán bộ, chiến sĩ và chó nghiệp vụ trong thực hiện nhiệm vụ.

Cùng với biểu diễn võ thuật, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Quảng Trị còn triển khai hoạt động trưng bày, giới thiệu mô hình, học cụ huấn luyện, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi, sẵn sàng bước vào mùa huấn luyện năm 2026 đạt kết quả cao nhất.

Ảnh: Xuân Diện