Nghẹt thở màn biểu diễn khí công của vợ chồng Thiếu tá biên phòng

Sáng 2/3, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An tổ chức lễ ra quân huấn luyện và phát động đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Huấn luyện giỏi, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, an toàn tuyệt đối”.

Phát biểu tại lễ ra quân, ông Bùi Thanh An, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An, nhấn mạnh: Năm 2026 là năm đầu triển khai Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2025-2030; gắn với tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đặt ra yêu cầu tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, sẵn sàng chiến đấu bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Lực lượng vũ trang Nghệ An ra quân huấn luyện (Video: Hoàng Lam).

Tỉnh Nghệ An chủ động xây dựng lực lượng vũ trang tinh, gọn, mạnh; tích cực đẩy mạnh các giải pháp đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số; xây dựng cơ quan, đơn vị chính quy, vững mạnh toàn diện... đảm bảm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng quân đội, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Các lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An diễu binh phô diễn sức mạnh, khí thế trong lễ ra quân.

38 động tác võ thuật tay không do cán bộ, chiến sĩ đại Đội trinh sát và cơ giới, Phòng tham mưu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Nghệ An thực hiện.

Các chiến sĩ bộ đội biên phòng tỉnh Nghệ An trong màn biểu diễn bài quyền 45 động tác dao găm kết hợp. Bài quyền là kết tinh của quá trình huấn luyện nghiêm túc, công phu, bền bỉ. Bài quyền thể hiện tinh thần đoàn kết, ý chí quyết tâm cao và bản lĩnh chính trị vững vàng của người quân nhân cách mạng.

Bài quyền gậy Tonfa 32 động tác của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn cảnh sát Bắc Trung Bộ. Đây là sự kết hợp giữa võ thuật Công an nhân dân và kỹ thuật sử dụng gậy Tonfa bằng cả 2 tay, tạo sự công thủ liên hoàn, chắc chắn, hiệu quả cao trong tấn công trấn áp tội phạm.

Nữ chiến sĩ với màn kẹp cổ đối phương đẹp mắt trong tình huống tấn công trấn áp tội phạm.

Nghẹt thở màn khí công của vợ chồng Thiếu tá biên phòng (Video: Hoàng Lam).

Màn biểu diễn khí công của vợ chồng Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn và Thiếu tá Hoàng Hoa Mai. Thiếu tá Tuấn nằm trên một lớp mảnh chai, trên bụng đặt bàn chông, vợ anh - Thiếu tá Hoa Mai - nằm trên bàn chông, trên bụng là tấm bê tông nặng 70kg. Một cán bộ sử dụng búa tạ đập xuống tấm bê tông, lực đập và khối lượng bê tông tương đương 100kg, nhưng sau 12 lần quai búa, tấm bê tông vẫn không bị vỡ.

Khi thay người cầm búa, phải mất 3 lần đập với lực cực mạnh, tấm bê tông mới vỡ. Suốt quá trình thực hiện màn biểu diễn khí công, sắc mặt của đôi vợ chồng Thiếu tá biên phòng không hề biến chuyển. Màn biểu diễn không chỉ thể hiện sức mạnh, kỷ luật, ý chí, kỹ năng của lực lượng vũ trang mà đã minh chứng cho sự khổ luyện đạt đến trình độ cao của người lính.

Thiếu tá Trần Xuân Mạnh, Đội Trinh sát - Cơ giới dùng giáo chống vào yết hầu đẩy ô tô và kéo theo một ô tô khác. Bằng sức mạnh, ý chí và kỹ năng của mình, Thiếu tá Mạnh đã di chuyển cả 2 ô tô trên quãng đường hơn 10m trong sự trầm trồ, thán phục của những người chứng kiến.