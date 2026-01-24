Cháy chung cư ở TPHCM, 3 mẹ con đang ngủ gặp nạn: Một trẻ nguy kịch

Trưa 24/1, đại diện Bệnh viện Chợ Rẫy (TPHCM) thông tin với phóng viên Dân trí, nơi này đang cấp cứu, điều trị cho chị N.T.L. (32 tuổi), một trong các nạn nhân của vụ cháy chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Long Trường (TPHCM).

Trước đó, theo lời kể của gia đình, khoảng 3h30 cùng ngày, chị L. đang ngủ cùng 2 con nhỏ trên căn hộ tầng 5 của chung cư thì hỏa hoạn bùng phát. Người phụ nữ cùng 2 con được hàng xóm đưa ra khỏi đám cháy trong tình trạng hôn mê, sau đó vào Bệnh viện Lê Văn Thịnh cấp cứu.

Tại bệnh viện ban đầu, chị L. được hồi sức tim phổi, sau đó chuyển tiếp đến Bệnh viện Chợ Rẫy với chẩn đoán ngưng tim - ngưng thở, hồi sức thành công sau tình trạng ngạt do cháy, bỏng 20% diện tích cơ thể. Hai con nhỏ của bệnh nhân được chuyển đến các bệnh viện chuyên khoa nhi điều trị.

Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Chợ Rẫy (Ảnh: BV).

Tại Bệnh viện Chợ Rẫy, qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận người mẹ hôn mê (thang đo tri giác Glasgow đạt 3 điểm), bỏng rải rác toàn thân độ 2-3, diện tích 30-40%, bỏng hô hấp.

Kết quả chụp CT sọ não của bệnh nhân phù hợp với chẩn đoán thiếu máu, thiếu oxy não; CT ngực và bụng ghi nhận viêm phổi hít, liệt ruột, phù hợp bệnh cảnh suy hô hấp.

Bệnh nhân được hội chẩn liên chuyên khoa với các chuyên khoa như Hô hấp, Nội Thần kinh, được xử trí chống phù não và tiếp tục nội soi phế quản, ghi nhận có nhiều bụi than ở khí phế quản hai bên. Hiện tại, nữ bệnh nhân tiếp tục được theo dõi và xử trí tích cực, tiên lượng nặng.

Đại diện Bệnh viện Nhi đồng 2 thông tin, bé gái tên L.T.N. (6 tuổi, con chị L.) nhập khoa Cấp cứu với chẩn đoán suy hô hấp, sốc giảm thể tích, theo dõi bỏng đường hô hấp, bỏng lửa độ 2-3 diện tích 35%.

Bệnh viện Nhi đồng 2 (Ảnh: Hoàng Lê).

Bệnh nhi đã được đặt nội khí quản, thở máy và được chuyển sang phòng mổ nội soi hô hấp khảo sát tổn thương. Hiện tại, cháu bé có sinh hiệu ổn định và sẽ tiếp tục được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực.

Còn tại Bệnh viện Nhi đồng 1, sau khi tiếp nhận bé gái tên L.N.L.Đ. (9 tuổi) từ tuyến trước với chẩn đoán "hậu ngưng tim - ngưng thở do suy hô hấp cấp vì ngạt khói, bỏng rải rác diện tích 6%", các bác sĩ khoa Cấp cứu đã tiến hành điều trị tích cực, đặt nội khí quản, cho bé dùng thuốc vận mạch liên tục.

Tuy nhiên vì bị ngạt khói kéo dài, não của cháu bé tổn thương rất nặng, đồng tử giãn rộng, không phản xạ, tiên lượng nguy kịch. Ê-kíp điều trị đang cố gắng hết sức để cứu bệnh nhi, với tinh thần "còn nước, còn tát".

Căn hộ chung cư ở TPHCM thời điểm xảy ra vụ cháy (Ảnh: NT).

Như đã thông tin, hơn 3h cùng ngày, ngọn lửa bùng phát tại căn hộ chung cư trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Long Trường. Phát hiện đám cháy, nhiều người dân hô hoán, tìm cách dập lửa nhưng bất thành. Ngọn lửa nhanh chóng bùng lên dữ dội, bao trùm căn hộ.

Nhận tin báo, Đội Chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ Khu vực 2 (PC07, Công an TPHCM) đã điều động lực lượng cùng phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường dập lửa, triển khai công tác cứu nạn. Đám cháy được dập tắt ngay sau đó.

Cơ quan chức năng đang điều tra nguyên nhân vụ việc.