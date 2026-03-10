Chế đèn gây chói mắt, tài xế ở TPHCM bị phạt tiền triệu

Ngày 10/3, Đội CSGT Tân Sơn Nhất (PC08, Công an TPHCM) đã lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính đối với tài xế T.V.H. (SN 1970, ngụ phường An Lạc) về hành vi lắp thêm đèn ở hai bên thành xe.

Trước đó, cuối tháng 2, người dùng mạng xã hội lan truyền clip ghi lại cảnh ô tô biển số 50E-677.xx lưu thông trên đường Xuân Hồng hướng về đường Trường Chinh. Phương tiện này gắn thêm đèn chiếu sáng dưới hai gương chiếu hậu, phát ánh sáng mạnh gây chói mắt, ảnh hưởng đến tầm nhìn của người đi đường.

Sau khi tiếp nhận thông tin, ngày 7/3, Đội CSGT Tân Sơn Nhất đã xác minh và mời chủ phương tiện lên làm việc. Lực lượng chức năng xác định ông T.V.H. là chủ xe, trực tiếp điều khiển phương tiện vào thời điểm xảy ra vụ việc.

Tài xế ô tô lắp đèn chiếu sáng tự chế gây chói mắt người đi đường ở TPHCM (Ảnh: Cắt từ clip).

CSGT đã lập biên bản xử phạt ông H. về hành vi lắp thêm đèn ở hai bên thành xe. Với lỗi này, tài xế bị phạt 1,5 triệu đồng và buộc khôi phục lại tình trạng kỹ thuật ban đầu của phương tiện.

Tại cơ quan công an, ông H. thừa nhận vi phạm, tự giác tháo gỡ hai đèn chiếu sáng lắp thêm và cam kết không tái phạm.

Theo CSGT TPHCM, tình trạng lắp đèn tự chế có cường độ sáng lớn đang xuất hiện trên nhiều loại phương tiện, từ xe máy, ô tô con đến xe khách, xe tải. Ánh sáng quá mạnh có thể gây chói mắt, làm giảm khả năng quan sát của người khác, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

CSGT khuyến cáo người dân không tự ý thay đổi, lắp thêm đèn sai quy định; đồng thời phản ánh các trường hợp vi phạm để cơ quan chức năng xử lý, góp phần bảo đảm trật tự, an toàn giao thông.