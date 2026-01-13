Cháy xưởng lao động dạy nghề tại Trại giam Quảng Ninh

Theo báo cáo của UBND phường Hoàng Quế (tỉnh Quảng Ninh), khoảng 11h30 ngày 13/1, vụ cháy xảy ra tại Xưởng lao động dạy nghề số 1, phân trại số 1, Trại giam Quảng Ninh, thuộc khu Tân Lập, phường Hoàng Quế.

Ngay khi nhận được tin báo, Công an phường Hoàng Quế, lực lượng Dân phòng phối hợp với cán bộ Trại giam Quảng Ninh khẩn trương triển khai phương án chữa cháy, di chuyển tài sản và tiếp cận hiện trường dập lửa.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: T.Tùng).

Đến khoảng 13h30 cùng ngày, đám cháy cơ bản được dập tắt hoàn toàn, không để cháy lan sang các khu vực lân cận.

Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng làm cháy toàn bộ Nhà xưởng lao động số 1 với diện tích khoảng 500m2, xây dựng năm 2010. Thiệt hại công trình ước tính 300 triệu đồng, máy móc và hàng hóa khoảng 50 triệu đồng.

Ngoài ra, một phần Nhà xưởng lao động dạy nghề số 2 bị ảnh hưởng, diện tích khoảng 300m2, xây dựng năm 2006. Thiệt hại công trình ước tính 100 triệu đồng, hàng hóa khoảng 50 triệu đồng.

Tổng thiệt hại ước tính khoảng 750 triệu đồng. Nguyên nhân vụ cháy hiện chưa được xác định.

Các cơ quan chức năng địa phương đang phối hợp với Trại giam Quảng Ninh để điều tra nguyên nhân, đồng thời bố trí lực lượng trực tại các vị trí có nguy cơ cháy nhằm kịp thời xử lý tình huống phát sinh.