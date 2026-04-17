Cháy toa tàu hỏa ở địa phận Hải Phòng

Khoảng 10h30 ngày 17/4, tàu khách LP6 chạy tuyến Hải Phòng - Hà Nội xảy ra hỏa hoạn tại toa số 3 tính từ đầu máy, khi đi qua khu vực gần ga Tiền Trung, TP Hải Phòng.

Hiện trường ghi nhận khói lửa bốc nghi ngút từ toa tàu gần đầu máy. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, phối hợp với nhân viên ngành đường sắt triển khai dập lửa.

Hiện trường vụ cháy (Ảnh: Đ.X.).

Trao đổi với báo chí, chỉ huy Đội CSGT số 5 (Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng) cho biết thời điểm xảy ra cháy không có hành khách bên trong toa, nên không ghi nhận thiệt hại về người.

Đến khoảng 11h15, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Ông Trần Văn Hạnh, Giám đốc Chi nhánh vận tải đường sắt Hải Phòng, xác nhận vụ việc và cho biết cơ quan chức năng đang tiếp tục xử lý, điều tra nguyên nhân.