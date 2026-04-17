Cháy căn hộ chung cư ở tầng 14 tòa nhà Chelsea Residence tại Hà Nội

Ngày 17/4, trao đổi với phóng viên Dân trí đại diện Công an phường Yên Hòa (TP Hà Nội) cho biết, khoảng 0h49 cùng ngày, tại căn hộ 12B07, ở tầng 14, tòa nhà Chelsea Residence 48 Trần Kim Xuyến, thuộc địa bàn phường xảy ra hỏa hoạn.

Vụ cháy xảy ra tại tầng 14 tòa nhà Chelsea Residence 48 Trần Kim Xuyến (Ảnh: Văn Yên).

Sau khi nhận tin báo, Công an phường Yên Hòa cử cán bộ tới hiện trường, phối hợp với các lực lượng chức năng khống chế vụ cháy, tìm kiếm cứu nạn.

Theo cảnh sát, vụ cháy không gây thiệt hại về người. Diện tích căn hộ bị cháy khoảng 133m2. Sơ bộ xác định vụ cháy xuất phát từ phòng khách. Nguyên nhân vụ cháy đang được làm rõ.